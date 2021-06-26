«Исключение русских из числа коренных народов Украины — это полный нонсенс, потому что мы знаем о том, что существовала Киевская Русь, мы знаем о том, что Киев был столицей единого русского государства. Тогда не было никакой Украины, тогда это был единый народ. Потом, постепенно, с веками сложилась та национальная самоидентичность украинского народа, которая в конце концов привела к созданию независимого государства Украина. Мы не оспариваем право украинского народа иметь свое государство, жить в своих государственных границах, но нельзя же переписывать историю», — сказал Иларион.
По его словам, такие шаги властей могут иметь катастрофичные для государства последствия.
«Я представляю себе, если бы, например, российский лидер захотел бы поделить населяющие Россию народы на коренные и некоренные. К чему бы это привело? Я думаю, это привело бы к распаду страны», — отметил митрополит.
Он считает, что законопроект о коренных народах Украины направлен прежде всего против русскоязычного населения Украины, против Донбасса, против тех многих людей, которые говорят на русском языке, но при этом являются патриотами, имеют украинские паспорта.
«Вот, оказывается, что украинской власти эти люди не нужны», — резюмировал иерарх.
Закон о коренных народах офис президента Владимира Зеленского недавно вынес на рассмотрение Верховной Рады.