В Русской православной церкви (РПЦ) подвергли критике намерение властей Украины принять закон о коренных народах, согласно которому русские могут быть объявлены некоренным народом этой страны. Об этом 26 июня сообщил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире «Россия-24»

Эксперт объяснил, как именно Россия может наказать Украину за издевательство над русскими © РИА Новости, Алексей Дружинин/Антон Денисов/Пресс-служба президента РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, такие шаги властей могут иметь катастрофичные для государства последствия.

«Я представляю себе, если бы, например, российский лидер захотел бы поделить населяющие Россию народы на коренные и некоренные. К чему бы это привело? Я думаю, это привело бы к распаду страны», — отметил митрополит.

Он считает, что законопроект о коренных народах Украины направлен прежде всего против русскоязычного населения Украины, против Донбасса, против тех многих людей, которые говорят на русском языке, но при этом являются патриотами, имеют украинские паспорта.

«Вот, оказывается, что украинской власти эти люди не нужны», — резюмировал иерарх.

Закон о коренных народах офис президента Владимира Зеленского недавно вынес на рассмотрение Верховной Рады.