По словам эксперта, Франция и США будут стимулировать Армению к более жестким действиям в отношении Москвы.
«Пашинян Москве в какой-то степени выгоден как исполнитель договоренностей. То есть наибольшая потеря рейтинга [Пашиняна] произойдет тогда, когда придется выполнить все соглашения, в том числе по полноценному выходу из районов [Нагорного Карабаха]», — сказал Абзалов.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%.
Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.
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