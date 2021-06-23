Глава лидирующей на выборах в парламент Армении партии «Гражданский договор» Никол Пашинян может потерять все свои рейтинги, когда придет пора выполнять обещания, которые он дал своей стране и России, сказал в интервью Украина.ру президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов

По словам эксперта, Франция и США будут стимулировать Армению к более жестким действиям в отношении Москвы.

«Пашинян Москве в какой-то степени выгоден как исполнитель договоренностей. То есть наибольшая потеря рейтинга [Пашиняна] произойдет тогда, когда придется выполнить все соглашения, в том числе по полноценному выходу из районов [Нагорного Карабаха]», — сказал Абзалов.

Гаспарян: Пашинян поздно осознал, что Россия - единственный стратегический союзник Армении © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк Никола Пашиняна, согласно данным ЦИК, побеждает с 53,92%, блок «Айястан» экс-президента Роберта Кочаряна набирает 21,04%.

Третьим идет блок «Честь имею» бывшего президента Армении Сержа Саргсяна с 5,23%. И хотя он не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил.

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