Он напомнил, что всевозможные эксперты в России постоянно предсказывали, что через три месяца на Украине «все развалится, потом что через шесть месяцев там все развалится», однако прошло уже семь лет, и почему-то ничего не развалилось.
«Никакого голода там нет, никакого закрытия предприятий. И главный торговый партнер у них — это Россия, с которой они «воюют». Я подозреваю, что в нашей внешней политике такая задача (развалить Украину — ред.) вообще не стоит», — сказал Пучков.
Полностью его интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.
Как известно, на Украине растет бедность, усугубляется экономический кризис, а активные граждане массово покидают страну, отправляясь на заработки в соседние государства.
Между тем это слабо сказывается на устойчивости киевского режима, который с помощью репрессий в отношении оппозиции и внесудебных расправ над несогласными в значительной степени контролирует ситуацию в стране.
Также значительную роль играет поддержка режима Соединенными Штатами и Европейским союзом.