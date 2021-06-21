Развала Украины до сих пор не произошло потому, что российские власти не ставили себе такой задачи, сказал известный публицист, писатель и видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков в интервью Украина.ру

Он напомнил, что всевозможные эксперты в России постоянно предсказывали, что через три месяца на Украине «все развалится, потом что через шесть месяцев там все развалится», однако прошло уже семь лет, и почему-то ничего не развалилось.

«Никакого голода там нет, никакого закрытия предприятий. И главный торговый партнер у них — это Россия, с которой они «воюют». Я подозреваю, что в нашей внешней политике такая задача (развалить Украину — ред.) вообще не стоит», — сказал Пучков.

Еще не смерть, но уже катастрофа. Что происходит с украинской промышленностью © пресс-служба президента Украины интервью можно прочитать на сайте Украина.ру.

Как известно, на Украине растет бедность, усугубляется экономический кризис, а активные граждане массово покидают страну, отправляясь на заработки в соседние государства.

Между тем это слабо сказывается на устойчивости киевского режима, который с помощью репрессий в отношении оппозиции и внесудебных расправ над несогласными в значительной степени контролирует ситуацию в стране.

Также значительную роль играет поддержка режима Соединенными Штатами и Европейским союзом.