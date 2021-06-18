Ранее, 13 июня, в Киеве скончался знаменитый украинский хореограф Григорий Чапкис. По словам близких артиста, причиной стал возраст, коллеги винят коронавирус — перед смертью артиста госпитализировали с воспалением легких.
«Теории на занятиях было немного, он все время танцевал — все сплошь практика. Рассказывал нам о своей жизни, невероятные истории из своей судьбы: как однажды, например, сидел на коленях у Сталина. Он всегда был одет с иголочки и нас этому учил», — рассказала студентка университета им. Гринченко, где преподавал хореограф.
Попрощаться с Чапкисом пришли родные и друзья, президент Владимир Зеленский, певец Павел Зибров, журналист Дмитрий Гордон, хореограф Влад Яма.
Зеленский выразил родным артиста соболезнования.