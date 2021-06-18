Отмечается, что Нацсовет с апреля по июнь анализировал 27 общенациональных телеканалов на предмет выполнения требований по языковым квотам.
Среди тех, кто целиком удовлетворил требованиям: «UA: Первый», «UA Культура», «Рада», «НЛО», «Индиго», М1, XSport, «Прямой», «Плюсплюс», «Пиксель TV» и Zoom.
«У телеканалов "ТЕТ", "2+2", "Мега", "Украина 24", "Эспрессо", "5 канал", "К2", "СТБ" также высокие показатели, которые превышают 90%. В условном рейтинге телеканалов по объему украинского языка следующими идут "Новый канал" — 89%, ICTV и "Энтер фильм" — 84%», — говорится в сообщении.
Меньше всего украинский язык звучит в эфире телеканалов «1+1» и НТН — всего 79%, «Украина» — 78%, «Интер» и К1 — по 77%.
Тем не менее, все 27 телеканалов выполнили языковые квоты.
Для проверки анализировалось вещание с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00. Проанализировано было в общей сложности 105 часов вещания. В эти отрезки времени входят, в частности, и часы прайм-тайм, когда телевидение смотрит наибольшее количество зрителей.