Глава государства пообщался по видеосвязи с выпускниками четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления. В числе таковых был и глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, у которого Путин поинтересовался мнением об инициативе США в отношении международных корпораций.
«Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — сказал лидер РФ.
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве в среду, 16 июня. В числе тем разговора было стратегическое вооружение, возращение послов, обмен заключенными и другие. Одни эксперты уже назвали встречу серьезным толчком к диалогу двух стран, другие же настроены более скептически, утверждая, что Соединенные Штаты свою риторику в отношении РФ не изменят.