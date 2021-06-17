Президент России Владимир Путин поручил главе правительства Михаилу Мишустину изучить предложение США об увеличении налога на международные корпорации с учетом национальных интересов РФ. Об этом 17 июня написали «РИА Новости»

Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Даниил Егоров, у которого Путин поинтересовался мнением об инициативе США в отношении международных корпораций.

«Я обращаю ваше внимание на это. Конечно, попрошу и председателя правительства, и ваших коллег из экономического блока внимательно с этим поразбираться, чтобы иметь в виду и учитывать наши национальные интересы», — сказал лидер РФ.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились в Женеве в среду, 16 июня. В числе тем разговора было стратегическое вооружение, возращение послов, обмен заключенными и другие. Одни эксперты уже назвали встречу серьезным толчком к диалогу двух стран, другие же настроены более скептически, утверждая, что Соединенные Штаты свою риторику в отношении РФ не изменят.