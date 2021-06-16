Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 июня предсказал угрозу газотранспортной системе страны. По его словам, она связана с достройкой газопровода «Северный поток – 2», передает венгерское издание Ceenergy News

Витренко рассказал, как Украина планирует остановить «Северный поток – 2» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

По его словам, Киев прилагал значительные усилия для того, чтобы страна стала «оплотом европейской энергетической безопасности». Глава МИД обвинил Россию в дискредитации Украины как газового партнера, чтобы затем обойти ее при помощи «Северного потока – 2». Он заключил, что сейчас украинская дипломатия работает над тем, чтобы американские и немецкие партнеры серьезно отнеслись к существующей угрозе.

На днях Кулеба заявил, что условием для запуска «Северного потока – 2» якобы должно стать «возвращение Крыма и обеспечение энергетической безопасности Украины».