Он считает, что потеря доходов от транзита станет болезненной для украинского бюджета, но куда большей опасностью представляется потеря инфраструктурного актива, от которого зависит транзит российского газа в Европу. Министр добавил, что исключение этого фактора создает опасный дисбаланс безопасности.
По его словам, Киев прилагал значительные усилия для того, чтобы страна стала «оплотом европейской энергетической безопасности». Глава МИД обвинил Россию в дискредитации Украины как газового партнера, чтобы затем обойти ее при помощи «Северного потока – 2». Он заключил, что сейчас украинская дипломатия работает над тем, чтобы американские и немецкие партнеры серьезно отнеслись к существующей угрозе.
На днях Кулеба заявил, что условием для запуска «Северного потока – 2» якобы должно стать «возвращение Крыма и обеспечение энергетической безопасности Украины».