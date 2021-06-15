Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам. Об этом 14 июня заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью ряду иностранных информагентств, передает пресс-служба Офиса президента

Просто о сложном. Почему Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

«Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное», — сказал президент.

Он добавил, что продолжение сотрудничества Киева с фондом важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки.

«Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали», — заключил Зеленский.

Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. В декабре 2020 года миссия МВФ на Украине начала свою работу по пересмотру программы stand-by, однако она завершилась без результата. Как говорится в заявлении постпреда фонда в стране Йосты Люнгмана, для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс со стороны украинских властей.