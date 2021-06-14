Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил президента Украины Владимира Зеленского, что поднимет вопрос о ситуации на Украине на саммите НАТО. Об этом сообщил официальный представитель канцелярии Джонсона, передает РИА Новости 14 июня

Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию в Донбассе © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанк Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Стороны обсудили «дестабилизирующие действия России на украинской границе».

«Премьер-министр подтвердил приверженность Британии поддержке территориальной целостности Украины. Премьер сказал, что заявит об обеспокоенности ситуацией на сегодняшнем саммите НАТО и отметил, что страны G7 проявили единство в поддержке Украины во время состоявшихся в минувшие выходные дискуссий», — сообщил представитель канцелярии британского премьера.

Джонсон также отметил важность миссии по обучению украинских военных инструкторами НАТО.

Кроме того, Зеленский в беседе с Джонсоном заявил о важности «четкой перспективы» членства Украины в НАТО и затронул вопрос противодействия реализации проекта «Северный поток — 2».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что перемещение российских войск по своей территории никому не угрожает и не должно волновать другие страны.