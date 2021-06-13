Нельзя так просто взять и разместить свою военную базу где бы то ни было. Это то же самое, что зайти в квартиру к соседу и поставить его перед фактом, что теперь вы будете хранить у него свои личные вещи. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, отвечая на вопросы читателей издания Украина.ру

Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Для того чтобы где-то разместить военную базу где бы то ни было, нужно, чтобы обе стороны этого хотели, понимать, какие преференции в обмен на это будет иметь принимающая сторона, а также просчитать, выгодно ли это стороне, желающей разместить войска, пояснил эксперт.

«Когда-то Хрущев действовал по методу «американцы нас обижают, мы их тоже обидим». Взял ракеты, отвез их на Кубу. Чуть не началась ядерная война. Да, после этого СССР вывел ракеты с Кубы, США вывели ракеты из Турции, но общее стратегическое превосходство Штатов и в части количества боеголовок, и в части размещения ядерных зарядов сохранялось до 70х годов», — констатировал Ищенко.

Политолог добавил, что Россия пытается решать вопросы своей безопасности, не напрягаясь и не вынося куда-то военные базы, создав, в частности, эффективный флот, напичкав мелкие корабли современные ракетами, лишив ВМС США господства в мировом океане, а также продавая авианосцы Индии или Китаю.