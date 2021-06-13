Русскоговорящих людей сегодня выживают из собственного дома под названием Украина. Об этом рассказал глава Комсомола Украины и представитель белорусского землячества Михаил Кононович в интервью изданию Украина.ру

«Промыли украинцам мозги»: Кононович рассказал, как раздувают антибелорусскую истерику © кадр из видео Украина.ру Олег Гелевей и его приятель в состоянии алкогольного опьянения в одном из киевских кафе оскорбили официантку из-за того, что та разговаривала с посетителями на русском языке. За девушку заступился один из посетителей, спор перерос в поножовщину: товарищ Гелевея достал нож, вместе с экс-нардепом они зажали своего противника в углу помещения, мужчине нанесли резаные раны.

Эксперт подчеркнул, что управляема из США и Евросоюза украинская власть сегодня всячески пытается создать русскоговорящим максимально некомфортные условия для проживания в собственной стране.

«Кто сам уедет, кого выгонят, кого изобьют, кого запугают. Русскоязычный Донбасс им не нужен. Крым им тоже не нужен. Это все бесполезные танцы. Американцы давно их бросили России, чтобы был повод для санкций, и чтобы Россия кормила эти территории», — считает Кононович.

Собеседник издания при этом добавил, что украинские неонацисты могут повторить судьбу белых нацистов из ЮАР, где политика апартеида привела к огромной миграции белого населения из страны.