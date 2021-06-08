В социальных сетях опубликовано соответствующее видео, на котором показано, как лидер Французской Республики подходит к людям и пожимает им руку. Один из мужчин удержал руку Макрона и, размахнувшись второй, ударил со всего размаха президента по щеке.
После этого инцидента охрана сразу же задержала неизвестного, а президента Франции увела на достаточно большое расстояние. Причина поступка мужчины, напавшего на Макрона, пока неизвестна.
До этого французский лидер посетил лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж и после решил нанести визит в департамент Дром, где и произошел данный инцидент. В результате были задержаны два человека.