Президент Франции Эммануэль Макрон во время посещения департамента Дром получил оплеуху по лицу от неизвестного мужчины, сообщил телеканал BFMTV

В социальных сетях опубликовано соответствующее видео, на котором показано, как лидер Французской Республики подходит к людям и пожимает им руку. Один из мужчин удержал руку Макрона и, размахнувшись второй, ударил со всего размаха президента по щеке.

Макрон раскритиковал США и Данию за слежку за Меркель и другими европейскими политиками © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

До этого французский лидер посетил лицей в коммуне Тэн-л'Эрмитаж и после решил нанести визит в департамент Дром, где и произошел данный инцидент. В результате были задержаны два человека.