Владимир Зеленский принял достаточно неглупое для себя решение, которое состоит в том, чтобы для сохранения власти прислониться к кому-то из сильных игроков, а сильным игроком на Украине сегодня являются США. Об этом рассказал политолог Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

Алексей Зубец: кто он © скриншот с видео ОТР

«Он не так глуп, как его изображают в российских СМИ, и он превращает Украину в типичную американскую полуколонию, в обмен пытаясь сохранить власть и деньги», — констатировал Зубец.

Собеседник издания добавил, что в этих условиях у Украины тем более нет никаких шансов восстановить свои позиции и вновь стать субъектом в мировой политике, тем более что Украина как полноценный субъект не нужна никому, даже самим украинцам.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.