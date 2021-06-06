«Коллективный Зеленский» добровольно превратился в вассала США, чтобы сохранить свою власть, свои деньги и, вполне возможно, переизбраться на следующий срок, стать еще богаче и стать крупным украинским олигархом, пояснил эксперт.
«Он не так глуп, как его изображают в российских СМИ, и он превращает Украину в типичную американскую полуколонию, в обмен пытаясь сохранить власть и деньги», — констатировал Зубец.
Собеседник издания добавил, что в этих условиях у Украины тем более нет никаких шансов восстановить свои позиции и вновь стать субъектом в мировой политике, тем более что Украина как полноценный субъект не нужна никому, даже самим украинцам.
Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.