Вне зависимости от того, был ли инцидент с Романом Протасевичем операцией белорусских спецслужб или провокацией Запада, главным бенефициаром этой истории станет Россия. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт пояснил, что после белорусских президентских выборов в 2020 году Евросоюз вел себя очень аккуратно, опасался вводить против Александра Лукашенко серьезные санкции, дабы не толкать в объятья Москвы, но теперь он будет вынужден вести себя по-другому.

По его словам, «всплеск эмоций» Европы (как назвал истерическую реакцию ЕС на посадку борта Владимир Путин) уже трансформировался в запрет на авиасообщение Белоруссии со странами Евросоюза, и в ближайшее время Брюссель намерен ввести ограничительные бизнесы против ряда белорусских компаний.

«А значит европейская дверь белорусской многовекторности (под этим термином в Минске понимали использование связей с ЕС для давления на Россию в плане получения каких-то бонусов — и наоборот) не просто закрывается, а еще и заколачивается досками со стороны самого Евросоюза», — написал Мирзаян.

Чем больше будет европейских санкций, чем сильнее будет давление на белорусские компании, чем болезненнее для них будет отрезание от европейского рынка, тем сильнее они будут зависеть от рынка российского, и Минск вынужден отказываться от экономической диверсификации и заодно от диверсификации политической, добавил политолог.