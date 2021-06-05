Украина считает себя главным щитом Запада от России и искренне полагает, что Европа думает так же и что готова эту функцию Киева оплачивать, но это совсем не так. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Эксперт пояснил, что на Западе действительно говорят о «российской угрозе» и даже прописывают ее в программных документах НАТО, однако делают они это исключительно по политическим причинам: для того чтобы дать Альянсу смысл для существования, а американцам — надежный инструмент управления Европой.

К тому же, по его словам, в надежность украинского щита мало кто верит, да и вообще Украину как защитницу не рассматривают, скорее, она в понимании Запада является огромной мусорной свалкой, отравляющей воздух и портящей здоровье жителей соседней с ней России.

«А значит, никакого смысла включать эту свалку в НАТО нет — ведь тогда придется тратить на нее деньги, да и защищать в случае, если российские власти наконец-то решатся ее убрать. Западу лишь нужно поддерживать лояльность этой свалки, а заодно и стимулировать ее дальше оставаться свалкой, но для этого вполне хватит заявлений американских и натовских чиновников из серии "Украина обязательно будет в НАТО — но когда-нибудь потом"», — написал Мирзаян.

В этой ситуации вопрос состоит только в том, когда эту простейшую логику поймет украинское руководство и прекратит свое внешнеполитическое попрошайничество, унижающее и уничтожающее украинское государство, добавил политолог.