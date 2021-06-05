Война в Донбассе закончится, причем даже не после вступления Украины в НАТО, а в тот самый момент, когда Запад примет это политическое решение и начнет сам процесс. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он также призвал Альянс усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе, которое должно стать «мощным фактором для сдерживания России».

Эксперт пояснил, что в этот самый момент республики ДНР и ЛНР станут регионами Российской Федерации — причем, не исключено, в своих официальных границах (то есть с Мариуполем, Славянском и другими оккупированными Украиной городами Донецкой и Луганской областей).

«Вероятно, к ним присоединятся и другие области бывшей Украины, и если что и войдет в итоге в НАТО, то лишь западноукраинские регионы. Большие, как известно, друзья Польши и ряда других стран — членов Альянса», — написал Мирзаян.

По его мнению, такой вариант разрешения конфликта в Донбассе устроит украинскую сторону, поскольку, с точки зрения украинских политиков, состоятельность украинской государственности определяется степенью урона, который Украина нанесет российским интересам.

Эта позиция ошибочна по многим пунктам, но главным ее минусом является неправильная трактовка позиции Запада, когда Украина считает себя главным щитом Запада от России — и искренне считает, что Европа думает так же и что готова эту функцию Киева оплачивать, что совсем не так, резюмировал политолог.