Из-за огромного интереса СМИ и политизации «Северный поток – 2» превратился из коммерческого в первостепенный символический проект, который сейчас важнее, чем экономическое наполнение. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что достроенный «Северный поток — 2» лишит страну порядка 3 миллиардов долларов, так как отключит Украину от поставок газа.

Эксперт отметил, что для России СП-2 стал символом суверенитета и мощи и мегапроектом уровня сверхдержавы, учитывая, что вакцины от коронавируса и новейшие стратегические системы сдерживания Россия уже создала, а до начала реализации чего-то другого глобального пока не дошла.

Кроме того, по его словам, СП-2 демонстрирует готовность и, самое главное, способность Российской Федерации преодолевать санкционное давление Запада.

«То есть не просто выживать под санкциями, доедая последних ежиков, а действовать поперек и вопреки. Именно поэтому для Кремля так важно максимально быстро и с минимальными затратами достроить трубопровод, чтобы с его помощью послать сигнал всем тем, кто призывает вводить новые санкции для того, чтобы "додавить Москву". Показать им, что санкции не работают, что пора переходить к более цивилизованной форме диалога», — написал Мирзаян.

Если же говорить об экономической составляющей проекта, то Россия с его помощью получит возможность отправлять значительные объемы газа в Европу с меньшей себестоимостью и с большей степенью надежности, а Украина лишится возможности не только зарабатывать на «газе агрессора», но и шантажировать Москву угрозами взорвать ГТС и/или не ремонтировать ее, добавил политолог.