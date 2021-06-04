«Северный поток – 2» разбивает черно-белую картину мира, которую украинские пропагандисты хотят скормить собственному населению. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Владимир Зеленский на встрече с делегацией конгресса США заявил, что достроенный «Северный поток — 2» лишит страну порядка 3 миллиардов долларов, так как отключит Украину от поставок газа.

Украинские власти рассказывали своим гражданам, что Европа находится в одном окопе с антироссийской общественностью, однако получается, что одной рукой Европа хлопает по плечу украинских сдерживателей, а другой вместе с Россией строит СП-2, указал эксперт.

«Однако это еще полбеды — успешное завершение "Потока" может быть воспринято как шаг на пути российско-европейского примирения. Итогом которого (если, конечно, Россия и ЕС пройдут этот путь до конца) станет снятие с РФ санкций и изоляция майданутого режима в Киеве», — написал Мирзаян.

Наконец, добавил политолог, Украина лишится возможности не только зарабатывать на «газе агрессора», но и шантажировать Москву угрозами взорвать ГТС и/или не ремонтировать ее (что приведет к авариям на трубопроводе и неисполнению Москвой контрактных обязательств перед европейскими партнерами), а Европа перестанет зависеть от ненадежного транзитера.