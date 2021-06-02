Если Киев при подстрекательстве руководства США во главе с Джо Байденом затеет полноценное наступление в Донбассе, любой итог этих действий будет выгоден Вашингтону. Такое мнение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян в своей колонке для издания Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов Инна Семенова заявила на брифинге, что следователи Генпрокуратуры ЛНР «располагают достоверной информацией о готовящихся преступлениях в отношении мирного населения Донбасса» со стороны 58-й бригады украинских силовиков.

Если Киев сможет на фоне пассивности России оккупировать ЛНР и ДНР, Байден приобретет репутацию «освободителя Украины», а если украинские войска попадут в очередной котел и будут сдуты «северным ветром» с Донецкой и Луганской областей, Запад получит новый повод говорить о «российских войсках на Донбассе» и вводить санкции, рассуждает эксперт.

«Ведь старые-то поводы поистрепались, и из актуальных осталось только псевдоотравление Алексея Навального "Новичком"», — констатировал Мирзаян.

Если же Москва не выдержит и ответит на возобновление боевых действий по варианту «Южная Осетия», то администрация Байдена получает в руки многолетнюю внешнеполитическую страшилку, доказывающую версию Запада о том, что путинские танки стремятся на Берлин, а значит, всем нужно укреплять НАТО и расширять его дальше, уточнил политолог.

Украине из всех этих вариантов выгоден лишь первый — самый фантастический (ибо представить, что Москва будет молчать, когда убивают ее граждан, крайне сложно), остальные же два будут сродни катастрофе, особенно в случае, если итогом нападения на ДНР и ЛНР станет расширение территорий этих республик за счет остатков Донецкой и Луганской областей Украины, добавил специалист.