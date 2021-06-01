По мнению главы государства, украинскому транзиту российского газа скоро придет конец.
«Если они завершат техническую сторону "Северного потока — 2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было», — сказал Зеленский.
Президент уверен, что Россия повышает ставки, чтобы выгодно решить вопрос Крыма и Донбасса.
«"Северный поток — 2" на сегодня — это козырная ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа», — заключил Зеленский.
«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности, страны Прибалтики, Польша и Украина.