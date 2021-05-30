«Активист Роман Протасевич был похищен белорусскими властями на борту европейского регулярного рейса. Против этого акта воздушного пиратства я предлагаю всем европейским аэропортам выставить его портрет: это будет одним из знаков нашей солидарности», — написал Сассоли.
L'attivista Roman #Protasevich, sequestrato dalle autorità bielorusse a bordo di un volo europeo di linea.— David Sassoli (@DavidSassoli) May 25, 2021
Contro questo atto di pirateria aerea, invito tutti gli aeroporti europei a esporne il ritratto: sarà uno dei segnali della nostra solidarietà. #Romanliberosubito!
В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Он и его подруга София Сапега были задержаны.
Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
В связи с этим лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.