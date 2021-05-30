Председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли предложил разместить во всех аэропортах Евросоюза фотографию экс-главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом он на днях написал в своем Twitter

«Активист Роман Протасевич был похищен белорусскими властями на борту европейского регулярного рейса. Против этого акта воздушного пиратства я предлагаю всем европейским аэропортам выставить его портрет: это будет одним из знаков нашей солидарности», — написал Сассоли.

L'attivista Roman #Protasevich, sequestrato dalle autorità bielorusse a bordo di un volo europeo di linea.

Contro questo atto di pirateria aerea, invito tutti gli aeroporti europei a esporne il ritratto: sarà uno dei segnali della nostra solidarietà. #Romanliberosubito! — David Sassoli (@DavidSassoli) May 25, 2021

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Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

В связи с этим лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.