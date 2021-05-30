«Активист Роман Протасевич был похищен белорусскими властями на борту европейского регулярного рейса. Против этого акта воздушного пиратства я предлагаю всем европейским аэропортам выставить его портрет: это будет одним из знаков нашей солидарности», — написал Сассоли.

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В воскресенье, 23 мая, самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. На борту находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta, главред также признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. Он и его подруга София Сапега были задержаны.

Против Протасевича возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

В связи с этим лидеры ЕС приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией.