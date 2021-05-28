Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалам NewsOne, НАШ и «112 Украина» штрафы в размере 25% лицензионного сбора за распространение «призывов к разжиганию войны». Об этом сообщила пресс-служба ведомства 27 мая

Эфир телеканалов NewsOne, ZIK и 112 заблокировали в YouTube © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк штраф в размере 114 тыс. грн (304,2 тыс. руб.) за высказывания, прозвучавшие из уст гостя программы «Эпицентр украинской политики» Вячеслава Пиховшека, поскольку ни ведущая, ни телерадиоорганизация не приняли мер для пресечения правонарушения в эфире. Передача транслировалась 4 января в прямом эфире, а на следующий день — в повторе.

Телеканал «112 Украина», по решению регулятора, должен уплатить 114 тыс. грн штрафа за высказывания, прозвучавшие в передаче «Голос народа» (29-31 января), где ведущие Татьяна Хмельницкая и Анастасия Марченко общались с экс-нардепом Петром Симоненко, заявившим в эфире, что на Украине идет гражданская война. По данным Нацсовета, ведущие передачи также «не опровергли слов спикера и не отнеслись критически к его высказываниям».

Телеканал НАШ получил сразу две штрафные санкции на общую сумму 228,1 тыс. грн (608,7 тыс. руб.). За трансляцию 15-16 декабря 2020 года в передаче «Марафон» высказываний экс-премьера Украины Николая Азарова, который отрицал участие РФ в конфликте в Донбассе, и за трансляцию 15 января 2021 года в той же передаче высказываний народного депутата V-VII созывов Верховной Рады Елены Бондаренко. По этому эфиру регулятор получил письмо Службы безопасности Украины (СБУ), а также обращение двух военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) с требованием отреагировать на высказывания Бондаренко, которая назвала военнослужащих ВСУ преступниками.

Помимо штрафов, телеканалу НАШ назначили еще одну внеплановую невыездную проверку за эфир «Марафона» от 4 мая. В высказываниях гостя передачи Петра Симоненко СБУ зафиксировали признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы разжигания национальной вражды и ненависти и пропаганды коммунистического тоталитарного режима.

Ранее Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK.