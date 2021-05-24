Пенсии на Украине остаются мизерными из-за оттока трудоспособного населения на заработки за границу, низкой рождаемости и отсутствие стабильного роста экономики, сказал советник президента Украины Олег Устенко в эфире украинского ТВ

«С одной стороны, колоссальная миграция, которая была в 2014-2017 годах, когда выехали около 5 млн украинцев. Это не могло не ударить по пенсионной системе. Другой фактор — демографический, рождаемость низкая, количество пенсионеров на одного работающего зашкаливает», — сказал Устенко.

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay

Однако побороть бедность в стране получится только при условии существенного экономического роста на уровне не менее 5% в год.

Ранее старший экономист Всемирного Банка Алексей Случинский обнародовал результаты исследования, согласно которому к 2045 году как минимум треть украинцев, достигнувших пенсионного возраста, не будут получать пенсию.

При этом к указанному сроку средняя украинская пенсия будет примерно в пять раз ниже, чем средняя украинская зарплата.