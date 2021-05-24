Экс-глава одесского «Правого сектора»* Сергей Стерненко обратился к своим подписчикам из-за анонсов концертов на Украине певца из России Хабиба Шарипова и призвал не допустить их. Видео он разместил в YouTube 24 мая

Баста обратился к фанатам после угроз Стерненко © РИА Новости, Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

В видео украинский националист обратил внимание подписчиков на то, что ранее Хабиб выступил перед зрителями в Крыму и Донецке.

«С концертами к нам едет не просто крымнашист, любитель оккупации. Это еще и бывший работник российской полиции… Есть у меня предчувствие, что этот Хабиб до нас не доедет, а если и доедет, будет вынужден быстро убежать обратно в Российскую Федерацию», — заявил Стерненко.

Он призвал подписчиков лайкать и распространять видео и выразил надежду, что из-за резонанса в соцсетях певец не приедет на Украину.

Хабиб Шарипов родился в Казани, он бывший полицейский. Прославился в интернете, исполняя каверы на хиты, а затем и песни своего авторства в TikTok. У артиста в соцсети более 8 млн подписчиков.

Ранее Стерненко угрожал российскому рэперу Басте (Василию Вакуленко). В соцсети он объявил «охоту» на рэпера и предложил награду за сведения о его местонахождении. Баста приезжал в Киев в начале мая, перед концертом, назначенным на июнь.