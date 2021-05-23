«Я непременно обсужу этот вопрос со своим адвокатом», — сказал Кличко.
По его словам, причиной массовых обысков в конторах киевских городских властей стала «большая политика».
Кличко также рассказал, что указанными обысками руководят напрямую из Офиса президента (ОП) Зеленского.
«Силовики ходят туда по отдельности и докладывают, что и как они делали и будут делать», — сообщил Кличко со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.
По его данным, правоохранителям в ОП даются инструкции, по которым в дальнейшем работают суды и правоохранительная система.
«Как будто судебная и правовая системы взяты кем-то под полный контроль, как это было при беглом бывшем президенте Викторе Януковиче», — сказал Кличко.
Он добавил, что «это не было случайностью и что предупреждения были сделаны несколько раз».