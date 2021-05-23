Мэр Киева Виталий Кличко в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» ответил на вопрос о том, собирается ли он подать иск в суд в отношении президента Украины Владимира Зеленского за его переходящие грань дозволенного высказывания в адрес столичного градоначальника

«Я непременно обсужу этот вопрос со своим адвокатом», — сказал Кличко.

Зеленскому не дают покоя президентские амбиции Кличко © Facebook, Віталій Кличко

Кличко также рассказал, что указанными обысками руководят напрямую из Офиса президента (ОП) Зеленского.

«Силовики ходят туда по отдельности и докладывают, что и как они делали и будут делать», — сообщил Кличко со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией.

По его данным, правоохранителям в ОП даются инструкции, по которым в дальнейшем работают суды и правоохранительная система.

«Как будто судебная и правовая системы взяты кем-то под полный контроль, как это было при беглом бывшем президенте Викторе Януковиче», — сказал Кличко.

Он добавил, что «это не было случайностью и что предупреждения были сделаны несколько раз».