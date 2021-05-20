Относительное большинство украинцев считают лучшим президентом страны Леонида Кучму, следом за ним идет нынешний глава государства Владимир Зеленский, следует из результатов опроса социологической группы «Рейтинг»

За Кучму проголосовали 23% респондентов, за Зеленского — 18%, говорится в сообщении на сайте социологов.

14% опрошенных назвали лучшим Петра Порошенко, 13% — Виктора Януковича, 12% отдали свой голос Леониду Кравчуку.

Самым худшим президентом Украины оказался Виктор Ющенко — за него проголосовали всего 7% респондентов.

Однако на сегодняшний день ему доверяют достаточно много украинцев — 29%, не доверяют — 66%. Это далеко не худший уровень доверия среди президентов.

Последнее место по этому показателю сейчас занимает Янукович (15% доверяют, 82% — нет), который, по мнению украинцев, был в два раза лучше на посту президента, чем Ющенко.

Самый высокий рейтинг доверия у Зеленского (доверяют — 46%, не доверяют — 51%), следом за ним голова к голове идут Кучма (доверяют 36%, не доверяют — 58%) и Кравчук (доверяют 36%, не доверяют — 53%). Порошенко доверяют — 24%, не доверяют — 75%

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера, в нем приняли участие 2,5 тыс. респондентов 18 лет и старше во всех областях, кроме республик Донбасса.