Пресс-служба партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» 20 мая в комментарии «Украинской правде» призвала президента Владимира Зеленского нести ответственность за свои действия, а не перекладывать ее на своих предшественников или правительство

В четверг, 20 мая, Зеленский выступил на пресс-конференции, посвященной второй годовщине его вступления в должность главы государства. Отвечая на один из вопросов, президент заявил, что сам факт его прихода к власти уже является приговором Порошенко, отметив, что его предшественника настигнет карма за все то плохое, что он сделал на своем посту.

В «Европейской солидарности» в ответ заявили, что «Зеленский лично, его дилетантизм и некомпетентность — это, к сожалению, приговор Украине».

Пресс-служба партии напомнила о 50 тысяч жителей страны, которые скончались от COVID-19, возложив вину за это на нынешнего лидера государства. При этом «Евросолидарность» заявила, что власти скрывают истинное число скончавшихся от коронавируса, которое, по ее утверждению, в реальности в три раза выше. «Загонять их в угол не будут»: Зеленский рассказал, как расправится с олигархами © REUTERS, Gleb Garanich

«Порошенко уже два года не президент. Для Зеленского пора, особенно при том объеме абсолютной власти, которой он обладает, нести ответственность за собственную неуклюжую деятельность и преступное бездействие, а не перекладывать ее на предшественников, собственное правительство или министров», — сказано в сообщении.

Впервые Зеленский назвал себя приговором Порошенко во время дебатов перед вторым туром президентских выборов в 2019 году. С тех пор против экс-президента было возбуждено несколько уголовных дел, однако практически все они развалились и не были доведены до суда. Это дало повод критикам Зеленского утверждать, что в реальности он не собирается преследовать своего предшественника, имитируя борьбу с олигархами.