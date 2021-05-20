Израильский эксперт Эскин сказал, зачем США нагнетать истерику по Донбассу и в адрес России
Израильский эксперт Эскин сказал, зачем США нагнетать истерику по Донбассу и в адрес России
© Facebook, Avigdor Eskin
«Кроме прямых переговоров с президентом России, я вижу еще формат привлечения к такому разговору США», — заявил он.

Также Зеленский отметил, что напряжение в Донбассе, по его мнению, сохранится до конца учений России, то есть до сентября.

Ранее на пресс-конференции лидер Украины рассказал о своем отношении к предыдущему президенту Украины Петру Порошенко.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после госпереворота.