«Кроме прямых переговоров с президентом России, я вижу еще формат привлечения к такому разговору США», — заявил он.
Также Зеленский отметил, что напряжение в Донбассе, по его мнению, сохранится до конца учений России, то есть до сентября.
Ранее на пресс-конференции лидер Украины рассказал о своем отношении к предыдущему президенту Украины Петру Порошенко.
Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после госпереворота.