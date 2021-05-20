Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность, подтвердил, что выступает за привлечение США к дискуссии по урегулированию в Донбассе, но в каком формате, пока не знает. Его слова 20 мая транслировали украинские телеканалы

Израильский эксперт Эскин сказал, зачем США нагнетать истерику по Донбассу и в адрес России © Facebook, Avigdor Eskin

Также Зеленский отметил, что напряжение в Донбассе, по его мнению, сохранится до конца учений России, то есть до сентября.

Ранее на пресс-конференции лидер Украины рассказал о своем отношении к предыдущему президенту Украины Петру Порошенко.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после госпереворота.