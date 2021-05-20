Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой Людмила Порывай отреагировала на подарок зятя Сергея Глушко (Тарзана), который презентовал 75-летней родственнице ее портрет. Соответствующее видео женщина на днях разместила в Instagram

На кадрах видно, как Тарзан дарит Порывай картину в присутствии друзей семьи. Пожилая дама замечает, что 20 лет ждала, «чтобы получить такое признание». На это Глушко ответил, что серьезные работы пишутся по многу лет.

«Ты же месяц писал портрет. Я спрашиваю Наташу: где твой муж? А она отвечает, что он на пляже. А я на этом портрете. Я не блондинка, я не брюнетка. Не безе, не шоколад. Я просто дерзкая кокетка, в крови которой сладкий яд. Покорять так покорять», — сказала Порывай о подарке.

К слову, на днях сам Тарзан и его супруга опубликовали видео о том, как стриптизер работал над портретом тещи. Оказалось, что недавно изменивший Королевой Глушко рисовал ее мать в одних стрингах, о чем и вспомнили подписчики.

«А почему Тарзан оделся?», «Зять замаливает свои грехи перед клоунессой», «Тошнит уже от них от всех», — отреагировали пользователи.

К слову, пост стриптизера и его жены также вызвал шквал негативных комментариев. Дело в том, что артист эротического жанра взял за основу картины фото тещи, где та позирует в стиле Барби. Многие фолловеры написали, что образ не соответствует возрасту, а кто-то даже сравнил пожилую даму со смазанной маслом «полежалой колбасой».

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Людмила Порывай — заслуженный деятель культуры Украинской ССР, работала хормейстером, телеведущей, была дирижером хоровой капеллы «Светоч», профессором консерватории на Украине. Какое-то время Порывай жила и работала с дочерью — певицей Наташей Королевой — в Москве, на данный момент проживает в Майами, США.