Поскольку Украина является объектом в мировой политике, лишь после того, как Кремль и Белый дом сверят часы, станут понятны содержание и смысл возможной последующей встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом рассказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Кирилл Вышинский: Сегодня Россия может поучить Запад тому, что такое настоящая свобода слова © РИА Новости, Владимир Песня Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Также высказывается мнение, что после этой встречи может состояться встреча Путина с Зеленским.

Эксперт считает, что вряд ли возможная встреча Путина с Зеленским состоится как отдельное мероприятие, если вообще состоится.

«То есть Зеленского либо пригласят в Москву «на поклон», чтобы продемонстрировать его статус "просителя", либо встреча состоится "мимолётно" в рамках некоего большого международного саммита, дабы снизить значение разговора и подчеркнуть его вторичность», — указал Вышинский.

В этой ситуации для Зеленского вообще нет смысла искать личного диалога с Путиным, так как в ситуации нынешнего противостояния он неизбежно обернётся унижением украинской власти, заключил собеседник издания.

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