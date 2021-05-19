Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Также высказывается мнение, что после этой встречи может состояться встреча Путина с Зеленским.
Эксперт считает, что вряд ли возможная встреча Путина с Зеленским состоится как отдельное мероприятие, если вообще состоится.
«То есть Зеленского либо пригласят в Москву «на поклон», чтобы продемонстрировать его статус "просителя", либо встреча состоится "мимолётно" в рамках некоего большого международного саммита, дабы снизить значение разговора и подчеркнуть его вторичность», — указал Вышинский.
В этой ситуации для Зеленского вообще нет смысла искать личного диалога с Путиным, так как в ситуации нынешнего противостояния он неизбежно обернётся унижением украинской власти, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.