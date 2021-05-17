Экс-генпрокурор Украины Святослав Пискун прокомментировал реакцию президента России Владимира Путина на уголовное дело против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. Он сделал это на днях в эфире телеканала «Украина 24»

Пушков пояснил, чем вызван арест Медведчука © РИА Новости, Илья Питалев

«Путин сразу ничего не скажет, ничего не сделает. Путин разведчик — он умеет ждать и терпеть… Но то, что он отомстит, — это 100%… Он придумает, у него для этого есть институт стратегической безопасности. У него для этого есть [министр обороны Сергей] Шойгу с 20-миллионной армией, есть все, чтобы отомстить», — подчеркнул Пискун.

При этом, по его мнению, Киев будет игнорировать такой сценарий развития событий, поэтому экс-генпрокурор посоветовал властям поручить Институту стратегических исследований изучить ситуацию, как Украина может противодействовать мести Путина.

На прошлой неделе в домах и офисах Медведчука прошли обыски. Ему инкриминируют госизмену и хищение национальных ресурсов в Крыму. Суд отправил политика под домашний арест на два месяца, обязал носить электронный браслет и сдать загранпаспорт. Сам депутат заявил, что его преследование носит политические мотивы.

Президент РФ на заседании Совбеза заявил, что власти Украины принимают политические и избирательные решения против тех, кто выступает за мир в Донбассе и добрососедство с Москвой.