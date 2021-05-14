То, что в Молдавии удалось поменять генерального прокурора, стало большой победой. Об этом рассказал глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в интервью изданию Украина.ру

Игорь Тулянцев: Власть в Молдавии по-прежнему узурпирована «коллективным Плахотнюком» © Facebook, Игорь Тулянцев Влада Плахотнюка в организации преступного сообщества, а также в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным ведомства, в 2013-2014 годах группировка Плахотнюка вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.

Эксперт посетовал, что сегодня никто из людей Плахотнюка не был удален из системы власти, система не очищена, поэтому сегодня со всей смелостью можно утверждать, что в стране правит «коллективный Плахотнюк»: те же судьи, те же прокуроры.

«Правда, генерального прокурора все же поменяли, и это большая победа. У нас сейчас действительно достойный прокурор, который борется со всей этой системой, оставленной Плахотнюком. А то вообще было бы «весело», если бы еще и прокурор Плахотнюка остался. А так депутаты, министры, второй эшелон, советники — все остались от Плахотнюка», — указал Тулянцев.

И именно для того, чтобы очистить систему, Молдавии нужно провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство, у тех, кто борется с системой Плахотнюка, будет для этого все необходимое, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.