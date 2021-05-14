В феврале 2019 года Следственный департамент МВД России обвинил молдавского олигарха Влада Плахотнюка в организации преступного сообщества, а также в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков в особо крупном размере. По данным ведомства, в 2013-2014 годах группировка Плахотнюка вывела за пределы России более 37 миллиардов рублей. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Плахотнюка по делу о создании преступного сообщества и наркоторговле. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство.
Эксперт посетовал, что сегодня никто из людей Плахотнюка не был удален из системы власти, система не очищена, поэтому сегодня со всей смелостью можно утверждать, что в стране правит «коллективный Плахотнюк»: те же судьи, те же прокуроры.
«Правда, генерального прокурора все же поменяли, и это большая победа. У нас сейчас действительно достойный прокурор, который борется со всей этой системой, оставленной Плахотнюком. А то вообще было бы «весело», если бы еще и прокурор Плахотнюка остался. А так депутаты, министры, второй эшелон, советники — все остались от Плахотнюка», — указал Тулянцев.
И именно для того, чтобы очистить систему, Молдавии нужно провести досрочные парламентские выборы и сформировать новое правительство, у тех, кто борется с системой Плахотнюка, будет для этого все необходимое, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.