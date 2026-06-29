"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир - 29.06.2026 Украина.ру
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"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир
"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир - 29.06.2026 Украина.ру
"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T13:44
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новороссия
россия
донецк
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. В Донецке началась подготовка к съёмкам фильма "Градовое детство", гость: Пирогова Майя, общественный деятель, волонтёр, журналист* Большое интервью. О стратегии российской армии в битве за Донбассе, а также о возможностях ВСУ и системах ПВО России и Украины. Ведущий: Кирилл Курбатов. Гость: Михаил Онуфриенко – военно-политический обозреватель* Время Новороссии. О фронте и творчестве. Гости: Франсуа Модеме – солист Ростовского государственного музыкального театра, участник СВО; Павел Быков – заслуженный артист Московской области, художественный руководитель "Музыкальных сезонов в усадьбе Плещеево", Екатерина Скусниченко — оперная певица, профессор Московской консерватории* Мы живём в России. Налоговая передышка для малого бизнеса: что на самом деле значит заморозка лимита по НДС? Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новороссия, россия, донецк, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Донецк, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Новороссия сегодня

"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир

13:44 29.06.2026 (обновлено: 14:08 29.06.2026)
 
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Сегодня в эфире:
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. В Донецке началась подготовка к съёмкам фильма "Градовое детство", гость: Пирогова Майя, общественный деятель, волонтёр, журналист
* Большое интервью. О стратегии российской армии в битве за Донбассе, а также о возможностях ВСУ и системах ПВО России и Украины. Ведущий: Кирилл Курбатов. Гость: Михаил Онуфриенко – военно-политический обозреватель
* Время Новороссии. О фронте и творчестве. Гости: Франсуа Модеме – солист Ростовского государственного музыкального театра, участник СВО; Павел Быков – заслуженный артист Московской области, художественный руководитель "Музыкальных сезонов в усадьбе Плещеево", Екатерина Скусниченко — оперная певица, профессор Московской консерватории
* Мы живём в России. Налоговая передышка для малого бизнеса: что на самом деле значит заморозка лимита по НДС? Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"
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НовороссияРоссияДонецкМихаил ОнуфриенкоВооруженные силы УкраиныНовороссия сегодня
 
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