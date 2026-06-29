https://ukraina.ru/20260629/29-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080769406.html
"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир
"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир - 29.06.2026 Украина.ру
"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир
Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.06.2026
2026-06-29T13:44
2026-06-29T13:44
2026-06-29T14:08
новороссия
россия
донецк
михаил онуфриенко
вооруженные силы украины
новороссия сегодня
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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. В Донецке началась подготовка к съёмкам фильма "Градовое детство", гость: Пирогова Майя, общественный деятель, волонтёр, журналист* Большое интервью. О стратегии российской армии в битве за Донбассе, а также о возможностях ВСУ и системах ПВО России и Украины. Ведущий: Кирилл Курбатов. Гость: Михаил Онуфриенко – военно-политический обозреватель* Время Новороссии. О фронте и творчестве. Гости: Франсуа Модеме – солист Ростовского государственного музыкального театра, участник СВО; Павел Быков – заслуженный артист Московской области, художественный руководитель "Музыкальных сезонов в усадьбе Плещеево", Екатерина Скусниченко — оперная певица, профессор Московской консерватории* Мы живём в России. Налоговая передышка для малого бизнеса: что на самом деле значит заморозка лимита по НДС? Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"
новороссия
россия
донецк
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/1d/1080769268_16:0:976:720_1920x0_80_0_0_ed04710c10e7e2fbd5b2ffd88a187505.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новороссия, россия, донецк, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео
Новороссия, Россия, Донецк, Михаил Онуфриенко, Вооруженные силы Украины, Новороссия сегодня
* Новости и фронтовые сводки
* Время Новороссии. В Донецке началась подготовка к съёмкам фильма "Градовое детство", гость: Пирогова Майя, общественный деятель, волонтёр, журналист
* Большое интервью. О стратегии российской армии в битве за Донбассе, а также о возможностях ВСУ и системах ПВО России и Украины. Ведущий: Кирилл Курбатов. Гость: Михаил Онуфриенко – военно-политический обозреватель
* Время Новороссии. О фронте и творчестве. Гости: Франсуа Модеме – солист Ростовского государственного музыкального театра, участник СВО; Павел Быков – заслуженный артист Московской области, художественный руководитель "Музыкальных сезонов в усадьбе Плещеево", Екатерина Скусниченко — оперная певица, профессор Московской консерватории
* Мы живём в России. Налоговая передышка для малого бизнеса: что на самом деле значит заморозка лимита по НДС? Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"