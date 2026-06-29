https://ukraina.ru/20260629/29-iyunya-2026-goda-utrenniy-efir-1080769406.html

"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир

"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир - 29.06.2026 Украина.ру

"Градовое детство", битва за Донбасс. 29 июня, утренний эфир

Сегодня в эфире: Украина.ру, 29.06.2026

2026-06-29T13:44

2026-06-29T13:44

2026-06-29T14:08

новороссия

россия

донецк

михаил онуфриенко

вооруженные силы украины

новороссия сегодня

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Сегодня в эфире:* Новости и фронтовые сводки* Время Новороссии. В Донецке началась подготовка к съёмкам фильма "Градовое детство", гость: Пирогова Майя, общественный деятель, волонтёр, журналист* Большое интервью. О стратегии российской армии в битве за Донбассе, а также о возможностях ВСУ и системах ПВО России и Украины. Ведущий: Кирилл Курбатов. Гость: Михаил Онуфриенко – военно-политический обозреватель* Время Новороссии. О фронте и творчестве. Гости: Франсуа Модеме – солист Ростовского государственного музыкального театра, участник СВО; Павел Быков – заслуженный артист Московской области, художественный руководитель "Музыкальных сезонов в усадьбе Плещеево", Екатерина Скусниченко — оперная певица, профессор Московской консерватории* Мы живём в России. Налоговая передышка для малого бизнеса: что на самом деле значит заморозка лимита по НДС? Гость: Нина Орел – зам. руководителя "Микрокредитной компании ДНР"

новороссия

россия

донецк

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новороссия, россия, донецк, михаил онуфриенко, вооруженные силы украины, новороссия сегодня, видео