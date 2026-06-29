https://ukraina.ru/20260629/neveroyatnaya-derzost-v-evroparlamente-pristydili-zelenskogo-za-otnoshenie-k-polshe-1080762881.html

"Невероятная дерзость": в Европарламенте пристыдили Зеленского за отношение к Польше

"Невероятная дерзость": в Европарламенте пристыдили Зеленского за отношение к Польше - 29.06.2026 Украина.ру

"Невероятная дерзость": в Европарламенте пристыдили Зеленского за отношение к Польше

Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник жёстко высказалась о поведении Владимира Зеленского после того, как президент Навроцкий лишил его ордена Белого Орла. Об этом 29 июня она написала в соцсети X

2026-06-29T12:08

2026-06-29T12:08

2026-06-29T12:08

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владимир путин

европарламент

вооруженные силы украины

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"Невероятная дерзость и отсутствие даже элементарной порядочности. Почему он не был таким высокомерным раньше? Потому что искал лоха и нашёл его в лице польских властей", — заявила парламентарий.По её словам, Зеленский не только отвергает обвинения в героизации нацистов, но и показывает соседнему государству "средний палец". Зайончковская-Герник посетовала, что Украина не проявила благодарности за огромную помощь, которую ей оказала Польша.Напомним, 20 июня Навроцкий лишил Зеленского высшей награды республики из-за присвоения бригаде ВСУ имени "героев УПА"*, ответственных за Волынскую резню. В ответ Киев устроил демарш с массовым отказом от польских орденов. Теперь уже в Европарламенте открыто называют Зеленского высокомерным и неблагодарным.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре: Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июня*Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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новости, польша, киев, украина, владимир зеленский, кароль навроцкий, владимир путин, европарламент, вооруженные силы украины