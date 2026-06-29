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Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему

Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему - 29.06.2026 Украина.ру

Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему

Европейскому союзу не надо создавать общесоюзную армию. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сооьщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu

2026-06-29T13:45

2026-06-29T13:45

2026-06-29T13:51

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Отвечая на вопрос турецкого госагентства Anadolu, нужна ли Европе единая армия, Каллас заявила, что ЕС таковая не нужна, так армии стран этого союза уже состоят в военно-политическом блоке НАТО и являются частью системы коллективной обороны этого блока."Нет. У каждого государства-члена есть собственная армия, и все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО", — сказала Каллас, Она отметила, что создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным. Вместо этого, уточнила Каллас, странам ЕС необходимо укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности.Глава евродипломатии подчеркнула: угрозы носят региональный характер, поэтому ответ на них также должен быть коллективным. При этом, заметила она, страны ЕС должны тесно координировать свои действия.Отвечая на вопрос о развитии европейского оборонного потенциала без дублирования функций НАТО, Каллас заявила: Брюссель не стремится создавать параллельные механизмы. ЕС поддерживает постоянный контакт с альянсом, чтобы избежать дублирования в сфере безопасности.Россиское издание напомнило, что дискуссия о создании единой европейской армии активно обсуждается после начала конфликта на Украине, роста напряженности в отношениях с Россией и заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения европейскими союзниками расходов на оборону. Большинство государств ЕС выступают не за создание отдельной общеевропейской армии, а за усиление координации национальных вооруженных сил, развитие совместных оборонных проектов и укрепление европейской оборонной промышленности в тесной увязке с НАТО.Ранее на эту тему: Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, ес, нато, украина.ру, армия, мир без границ