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Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему
Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему - 29.06.2026 Украина.ру
Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему
Европейскому союзу не надо создавать общесоюзную армию. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сооьщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu
2026-06-29T13:45
2026-06-29T13:45
2026-06-29T13:51
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Отвечая на вопрос турецкого госагентства Anadolu, нужна ли Европе единая армия, Каллас заявила, что ЕС таковая не нужна, так армии стран этого союза уже состоят в военно-политическом блоке НАТО и являются частью системы коллективной обороны этого блока."Нет. У каждого государства-члена есть собственная армия, и все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО", — сказала Каллас, Она отметила, что создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным. Вместо этого, уточнила Каллас, странам ЕС необходимо укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности.Глава евродипломатии подчеркнула: угрозы носят региональный характер, поэтому ответ на них также должен быть коллективным. При этом, заметила она, страны ЕС должны тесно координировать свои действия.Отвечая на вопрос о развитии европейского оборонного потенциала без дублирования функций НАТО, Каллас заявила: Брюссель не стремится создавать параллельные механизмы. ЕС поддерживает постоянный контакт с альянсом, чтобы избежать дублирования в сфере безопасности.Россиское издание напомнило, что дискуссия о создании единой европейской армии активно обсуждается после начала конфликта на Украине, роста напряженности в отношениях с Россией и заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения европейскими союзниками расходов на оборону. Большинство государств ЕС выступают не за создание отдельной общеевропейской армии, а за усиление координации национальных вооруженных сил, развитие совместных оборонных проектов и укрепление европейской оборонной промышленности в тесной увязке с НАТО.Ранее на эту тему: Политика ограбления Европы: Ищенко о том, сможет ли ЕС собрать армию для отправки на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Предложение Киева — ловушка: Путин объяснил скрытую угрозу. Хроника событий на утро 29 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, европа, дональд трамп, ростислав ищенко, владимир путин, ес, нато, украина.ру, армия, мир без границ
Новости, Украина, Россия, Европа, Дональд Трамп, Ростислав Ищенко, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Украина.ру, Армия, Мир без границ
Евросоюзу не нужна армия: Каллас объяснила, почему
13:45 29.06.2026 (обновлено: 13:51 29.06.2026)
Европейскому союзу не надо создавать общесоюзную армию. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, сооьщает РИА Новости со ссылкой на Anadolu
Отвечая на вопрос турецкого госагентства Anadolu, нужна ли Европе единая армия, Каллас заявила, что ЕС таковая не нужна, так армии стран этого союза уже состоят в военно-политическом блоке НАТО и являются частью системы коллективной обороны этого блока.
"Нет. У каждого государства-члена есть собственная армия, и все они уже являются частью общей оборонной структуры НАТО", — сказала Каллас,
Она отметила, что создание второй армии, подчиненной руководству Евросоюза, не представляется возможным. Вместо этого, уточнила Каллас, странам ЕС необходимо укреплять собственные оборонные возможности и увеличивать инвестиции в сферу безопасности.
Глава евродипломатии подчеркнула: угрозы носят региональный характер, поэтому ответ на них также должен быть коллективным. При этом, заметила она, страны ЕС должны тесно координировать свои действия.
Отвечая на вопрос о развитии европейского оборонного потенциала без дублирования функций НАТО, Каллас заявила: Брюссель не стремится создавать параллельные механизмы. ЕС поддерживает постоянный контакт с альянсом, чтобы избежать дублирования в сфере безопасности.
Россиское издание напомнило, что дискуссия о создании единой европейской армии активно обсуждается после начала конфликта на Украине, роста напряженности в отношениях с Россией и заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости увеличения европейскими союзниками расходов на оборону. Большинство государств ЕС выступают не за создание отдельной общеевропейской армии, а за усиление координации национальных вооруженных сил, развитие совместных оборонных проектов и укрепление европейской оборонной промышленности в тесной увязке с НАТО.
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