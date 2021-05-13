Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым, в частности, предусматривается введение запрета на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Об этом 13 мая говорится на сайте Офиса президента

Речь идет о законе № 1396-І. Отмечается, что «принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС».

Дело "Укрнафты" на $6 млрд, электричество из России, рекордные суммы от заробитчан. Главное в экономике Украины за неделю с 30 января по 5 февраля

Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. В частности, комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Белоруссии.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.