Речь идет о законе № 1396-І. Отмечается, что «принятие этого документа будет способствовать выполнению международных обязательств Украины относительно имплементации Третьего энергопакета ЕС».
Проект закона Рада приняла 15 апреля. Он должен обеспечить сертификацию оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с требованиями ЕС, что откроет путь к евроинтеграции энергосистемы страны.
Отдельным пунктом в законе предусмотрены полномочия национального регулятора НКРЭКУ прекратить импорт электроэнергии из России и Белоруссии. В частности, комиссия должна аннулировать все итоги аукционов по доступу к межгосударственным сетям для поставок из России и Белоруссии.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.