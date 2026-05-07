ЧВК от безысходности. Зеленский, продав Украину, готовится распродать украинцев

Если послушать просроченного недопрезидента Украины Владимира Зеленского, то сегодня у него нет других проблем, кроме того, как нагадить России в День Победы 9 мая и как на Украине создать частные военные компании (ЧВК), чтобы по миру ретранслировать украинский опыт.

2026-05-07T14:21

Но логика в этой приоритетной проблематике все же есть. Страшная, но есть. Если Зеленский и его упыри все же сподобятся как-то испохабить День Победы и ударят своими БПЛА и ракетами по российских городам (или по Москве, что является главной влажной фантазией лидера укро-неонацистов), то Россия, как и обещала, ответит. Своим масштабным ракетным ударом по центру Киева.И может так статься, что вследствие этого на Украине начнется процесс стремительной аннигиляции – исчезновения с карты мира, как суверенного дееспособного государства. И после капитуляции не у дел могут оказаться огромные массивы военных, для которых закончится СВО. И эти люди вынуждены будут заново обретать себя в мирной жизни в стране, где, ясно дело, начнется выполнение одной из главных задач СВО – демилитаризация.А что такое демилитаризация в стране, которая вела войну, агрессивную, беспощадную, террористическую, с нарушениями правил войны и преступлениями против человечества и человечности? Правильно, это мероприятия, направленные на то, чтобы вырвать милитаристское жало у агрессивного военного режима. Если перефразировать словари, то демилитаризация – это в первую очередь:а) разоружение;б) превращение оружия и боевой техники в гражданские изделия путем необратимых изменений, делающих их боевое применение невозможным;в) запрещение держать на этой территории такие вооруженные силы, которые могут опять спровоцировать войну;г) ликвидация излишних военных укреплений и сооружений;д) и наконец, отказ от подготовки к войне в каком-либо виде – идеологическом, техническом, психологическом.Но это будет означать, что, напомню, несколько сотен тысяч украинских солдат, которые сражались на фронтах СВО, однозначно вернутся в родные дома. И что они там будут делать, если экономика Украины за годы войны была разрушена практически под корень? Остались военные производства, но в процессе демилитаризации их будут перепрофилировать. А это займет какое-то время, понадобятся новые инвестиции в процесс, поиск заказчиков и рынков сбыта, то да се.Та же картина и в сельском хозяйстве, где земля уже продана-перепродана, и такое количество батраков новым хозяевам вряд ли будет нужно.О разнообразной гуманитарной сфере и говорить не приходится, так как если она сохранится и получит развитие, то долгое время будет находиться на остаточном финансировании из худосочного госбюджета, наполнить который будет главной проблемой руководства страны.И Зеленскому, судя по всему, кто-то это подсказал, и он решил, что делать – спроваживать демобилизованных в ЧВК и продавать по миру. Как послевоенный расходный материал на убой. В своем Telegram-канале недопрезидент написал, что украинские власти планируют принятие закона, который позволил бы гражданам создавать частные военные компании.Мотивация проста: "ведущие мировые государства привлекают своих граждан для работы в так называемых частных военных компаниях", а, значит, необходимо "дать ответ на эту нишу и от Украины". И цель украинских властей — создание системы, в рамках которой украинские ветераны военных действий смогут делиться опытом и тем самым государство будет получать с них свой денежный процент.Впервые о создании ЧВК из освобожденных от войны украинских солдат активно заговорили в марте этого года, когда просочились первые слухи о том, что Зеленский хочет торговать пушечным мясом и все-таки готовит законопроект о частных военных компаниях.Но впервые Зеленский на эту тему говорил еще летом 2020 года, до СВО, "Есть два проекта закона о частной армии, которые не зарегистрированы в парламенте. В одном из них не предусмотрено никаких ограничений. Это законопроект о том, чтобы та или иная бизнес-группа могла официально создать для себя частную армию. А это очень опасно", — писал тогда он на сайте президента Украины.Прошло шесть лет, и в этом году Зеленский об опасности уже не говорит –ему нужно хоть что-то предложить Западу. Пушечное мясо – это, видимо, самое то.Но в марте же текущего года проявились и первые разногласия во взглядах между Зеленским и главой его Офиса (ОПУ) Кириллом Будановым*. Теперь уже глава ОПУ благоразумно предупреждал и шефа, и общественность об опасности ЧВК. По его мнению, это может привести к усилению влияния наемнических группировок как внутри страны (возможные сложности с контролем оборота оружия и передвижением таких структур по территории Украины), так и к проблемам при их использовании за рубежом."Вы понимаете, как начнут обвинять Украину, когда компания "Рога и Копыта" пристрелит какого-нибудь оппозиционера, например, в Йемене? Вы понимаете, как это будет выглядеть? …Дальше — следующая проблема, наша внутренняя, — это оборот оружия в частных военных компаниях. Не мне вам рассказывать, что у нас страна вольнолюбивых людей, которые закон по-своему любят трактовать, когда у них в руках есть сила. И потому сделать себе полигон в городе Днепр, имея регистрацию в городе Львов, и кататься так по стране колоннами, и рассказывать, что колонна может повернуть куда-то в другую сторону, в принципе, это легко делается. Поэтому этот вопрос тяжелый. Нужно ли оно Украине или нет, нужно думать, как это оформлять. Потому что есть мнения, чтобы это привязывать к государству, тогда государство берет на себя все риски, а это точно будет проблемой при первых же контрактах. Или отпускать в рынок и бороться с последствиями, а последствия будут серьезные", — очень пространно разглагольствовал Буданов*.При этом он даже сослался на опыт России – на "марш справедливости" ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.Однако Зеленский знает, что и от кого он хочет получить. Европа, как известно, милитаризируется, возрождает свой ВПК, готовится к войне с Россией уже в 2029-2030 году и к этому времени планирует создать армию в 0,8-1 млн человек. Лидеры стран ЕС еще в марте 2025-го договорились существенно увеличить траты на оборону до 2030 года, и в ближайшие три-четыре года выделить 800 млрд евро.И украинский расходным материал в этом деле будет европейцам серьезная подмога. Украина.ру уже писала, как могут быть использованы украинские солдаты после СВО:– значительные части ВСУ в случае нежелания складывать оружие перед российской армией однозначно будут интернированы в Европе и там или пополнят подразделения тамошних армий, подготавливаемых к войне с Россией, или же будут воевать самостоятельно, когда такая война начнется. Лагеря и инструкторы-обслуга в странах Европы для этого уже запланированы;– украинцев вполне могут использовать для трансграничных диверсий против капитулировавшей Украины или против российских территорий, когда война будет отложена, но солдат нужно будет держать в агрессивном тонусе. Так было с частями армии Украинской Народной Республики (УНР), которая проиграла в гражданской войне в начала ХХ века, была интернирована, например, в Польше и оттуда совершала рейды в УССР;– украинцы пополнят состав наемников в многочисленных иностранных легионах самых разных стран. Для выполнения самых разных задач, когда нужен дешевый расходный материал. Например, в Африке, в Мали, где украинцы подготовили и осуществили атаку на российскую ЧВК "Вагнер". Посланцы Киева помогали сепаратистам-таурегам и привели к тому, что Мали еще в 2024 году разорвала дипломатические отношения с Украиной;– украинцы останутся и будут использованы в составе инструкторов и советников, помогающих готовить европейские или любые другие армии для войны с Россией. Вот такие украинцы уже возможно и погибли на складе в Дубае, о чем в начале статьи рассказали иранцы;– из украинцев и с их помощью будут готовить диверсионно-разведывательные и террористические группы для работы "по профилю" во всех регионах мира, где они могут достать Россию и нанести ей вред. Пример: инструкторы из Украины, которые, скорее всего, подготовили и осуществили атаку безэкипажных катеров (БЭКов) с побережья Ливии на российский газовоз "Арктик Метагаз" и чуть не затопили его. Или арестованные в Индии украинцы-инструкторы, которые готовили местную криминальную и полукриминальную публику обращаться с БПЛА. Для войны в Мьянме. Но потенциально могли для любого режима, кто в них нуждается и готов платить деньги;– украинцы могут пополнить многочисленные криминальные структуры Европы и обеспечивать незаконный трафик всего – торговли от наркоты до оружия, Опыт в продвижении этих сфер деятельности у укров имеется преотличный и самый разносторонний – в свое время кураторы были отличные, британские и американские;– украинские военспецы могут быть задействованы и для работы по производству, усовершенствованию и обслуживанию тех же дронов, опыт обращения с которыми был получен на фронтах СВО.Кроме того, понятно же, что западные спецслужбы могут использовать самых активных нациков из ВСУ для продолжения партизанской или подпольной борьбы. По типу Украинской повстанческой армии, боевого крыла Организации украинских националистов (ОУН-УПА)**. Для России это новая очень болезненная проблема.Многие ветераны внутри Украины уйдут в ЧВК, создаваемые при олигархах, в "муниципальные варты" — охранные агентства, созданные при местных советах, которые при СВО стали основой сил территориальной обороны. Это все гулевой и горючий материал, который может стать основным участником протестов, когда станет ясно, что новая Украина не сможет обеспечить демобилизованных ни нормальным уровнем жизни, ни условиями для работы самостоятельно. А Украина явно всех не охватит и всех не задействует. Значит, ЧВК и смерть на экспорт…Признает это и фрондирующий сегодня украинский военный, полковник Сергей Кривонос, убеждая публику в важности ЧВК: "В США частные военные компании создают для того, чтобы сотни тысяч демобилизованных военных не создавали проблем государству. А у нас военных не берут на работу, потому что они токсичны и непредсказуемы. Создание ЧВК позволит решить эту проблему".И вот что удивительно, во-первых, за последние годы украинские военные советники были зафиксированы в ряде стран Африки. Во время боевых действий Израиля и США против Ирана более двухсот дроноводов из Украины было отправлено в Персидский залив на стороне Запада. Украинские специалисты засветились в конфликте Пакистана с Индией. "Уже не 210, а 228 наших экспертов находятся в Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии. Работаем также с Кувейтом и Иорданией. Детали не буду разглашать", — говорил тогда главарь украинского режима. А Иран по этому поводу назвал Украину законной целью для своих ударов. Процесс пошел, как говорится…Во-вторых, Зеленский в своем обращении к людям заявил, что Украина скоро определится со своими действиями, приуроченными к празднованию 9 мая в России. Значит, недопрезидент неонацистов уже держит руку на спусковом крючке…*объявлен в России террористом и экстремистом**объявлена в России террористической организациейО судьбе демобилизованных украинских солдат и о том, что делать России с ними после победы - в статье Владимира Скачко Обретая родной дом заново. Что будет делать Россия с солдатами ВСУ, когда исчезнет фронт

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

