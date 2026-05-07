БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/bpla-vsu-stremyatsya-k-moskve-bpla-vs-rf-porazhayut-tseli-v-kharkove-i-odesse-novosti-svo-1078715477.html
БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО
БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО - 07.05.2026 Украина.ру
БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО
БПЛА ВСУ пытаются прорвать противовоздушную оборону Москвы. Об этом сообщает 7 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-07T18:34
2026-05-07T18:34
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
бпла сегодня
атака бпла
пво
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_0:126:2409:1481_1920x0_80_0_0_ef5c3993c1a1dd2bd08d4d25a594dc29.jpg
В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сооьщило Минобороны РФ.Другие новости к этому часу:🟥 Число сбитых 7 мая на подлете к Москве беспилотников приближается к 60;🟥 Ещё один мирный житель Белгородской области получил ранения от удара дрона ВСУ, — губернатор Вячеслав Гладков.🟥В селе Гора-Подол Грайворонского округа обломками сбитого беспилотника ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностированы баротравма и осколочное ранение спины. После оказания помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение, рассказал губернатор;🟥 Взрывы зафиксированы в Одессе и в Харькове, а также в Днепропетровской области;🟥 Обстановка на Сумском направлении существенно не изменилась, продолжаются бои. Об этом сообщает тг-канал "Дневник Десантника";🟦 Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 15 лет колонии восемь человек, в том числе трех несовершеннолетних, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв автомобилям первого замдиректора предприятия ОПК в Коломне в декабре 2024 года - они были задержаны сотрудниками столичного УФСБ;🟦 Аэропорт Череповца "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", сообщила Росавиация. "Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - пояснили в ведомстве. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
краснодарский край
одесса
харьков
днепропетровская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102193/87/1021938777_134:0:2275:1606_1920x0_80_0_0_1b7f4496078121b90b64764eb043615c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, бпла сегодня, атака бпла, пво, россия, москва, краснодарский край, вячеслав гладков, украина.ру, опк, всу, одесса, харьков, днепропетровская область
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, БПЛА сегодня, атака БПЛА, ПВО, Россия, Москва, краснодарский край, Вячеслав Гладков, Украина.ру, ОПК, ВСУ, Одесса, Харьков, Днепропетровская область

БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО

18:34 07.05.2026
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкIV Международный военно-технический форум "Армия-2018". День второй
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День второй - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
БПЛА ВСУ пытаются прорвать противовоздушную оборону Москвы. Об этом сообщает 7 мая телеграм-канал Украина.ру
В период с 12.00 мск до 16.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 82 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сооьщило Минобороны РФ.
Другие новости к этому часу:
🟥 Число сбитых 7 мая на подлете к Москве беспилотников приближается к 60;
🟥 Ещё один мирный житель Белгородской области получил ранения от удара дрона ВСУ, — губернатор Вячеслав Гладков.
🟥В селе Гора-Подол Грайворонского округа обломками сбитого беспилотника ранен мужчина. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностированы баротравма и осколочное ранение спины. После оказания помощи пострадавший отпущен домой на амбулаторное лечение, рассказал губернатор;
🟥 Взрывы зафиксированы в Одессе и в Харькове, а также в Днепропетровской области;
🟥 Обстановка на Сумском направлении существенно не изменилась, продолжаются бои. Об этом сообщает тг-канал "Дневник Десантника";
🟦 Западный окружной военный суд приговорил к срокам от 6 до 15 лет колонии восемь человек, в том числе трех несовершеннолетних, которые по заданию украинских спецслужб готовили подрыв автомобилям первого замдиректора предприятия ОПК в Коломне в декабре 2024 года - они были задержаны сотрудниками столичного УФСБ;
🟦 Аэропорт Череповца "принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", сообщила Росавиация.
"Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - пояснили в ведомстве.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОБПЛА сегодняатака БПЛАПВОРоссияМосквакраснодарский крайВячеслав ГладковУкраина.руОПКВСУОдессаХарьковДнепропетровская область
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:48Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
19:47Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
19:23"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
19:11Россия объявляет перемирие с нуля часов 8 мая
19:027 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56В ответ полетит "Орешник" и не только: украинский генерал рассказал об ответе Москвы на провокацию 9 мая
18:43МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
18:36Экс-министра обороны Китая казнят, но не сразу
18:34БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО
18:30Бить по центру Киева можно без опаски, считает политолог Соколов
18:19"Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производство
18:01Итоги 07.05.26: дроны над Латвией, тревога Залужного, сделка США и Ирана
18:00Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
18:00Эмираты разваливаются, а Иран набирает поддержку, считает политолог Геворгян
17:53Тимур Иванов очень хочет на СВО
17:30Отключение мобильного интернета – не гарантия от атак БПЛА, считает военный эксперт Михайлов
17:19Берлин накануне 9 мая: Лукьянов о милитаризации Германии, уроках прошлого и Украине
17:05Германия снова превыше всего. Новая эпоха канцлера Мерца
17:00Удержания любой ценой больше нет: Носков о смене тактики противника
16:57Дроны ВСУ атакуют российские регионы, перемирия нет. Новости СВО
Лента новостейМолния