МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз
2026-05-07T20:59
Российское внешнеполитическое ведомство выразило официальную позицию относительно недавнего визита Владимира Зеленского в Ереван и его участия в саммите Армения-Европейский союз (ЕС). В заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ, которое было доведено до посла Армении в Российской Федерации, указано на неприемлемость предоставления армянской стороной площадки для выступления Зеленского, с которой прозвучали террористические угрозы в адрес России. Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что российская сторона расценивает такие действия как недружественные.Ранее уведомлялось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины. Пашинян отметил, что направлял гуманитарную помощь киевскому режиму и подчеркнул, что его страна не является союзником России в данном вопросе. Также Пашинян заявил, что не прилетит в Москву на парад к Дню Победы из-за предвыборной кампании в Армении, которая пройдёт 7 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Зеленский, заявила, что Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило официальную позицию относительно недавнего визита Владимира Зеленского в Ереван и его участия в саммите Армения-Европейский союз (ЕС).
В заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ, которое было доведено до посла Армении в Российской Федерации, указано на неприемлемость предоставления армянской стороной площадки для выступления Зеленского, с которой прозвучали террористические угрозы в адрес России.
Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что российская сторона расценивает такие действия как недружественные.
Ранее уведомлялось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.
Пашинян отметил, что направлял гуманитарную помощь киевскому режиму и подчеркнул, что его страна не является союзником России в данном вопросе.
Также Пашинян заявил, что не прилетит в Москву на парад к Дню Победы из-за предвыборной кампании в Армении, которая пройдёт 7 июня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Зеленский, заявила, что Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России.
Это напрямую связано с основной новостью о заявлении МИД РФ послу Армении, поскольку предоставление Зеленскому трибуны для антироссийских выступлений является прямым следствием заявленного Пашиняном курса на дистанцирование от России и сближение с западными структурами - Армения отвергла союзничество с Россией.