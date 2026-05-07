МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/mid-rf-zayavil-poslu-armenii-o-nepriemlemosti-predostavleniya-tribuny-zelenskomu-dlya-terroristicheskikh-1078717725.html
МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз
МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз - 07.05.2026 Украина.ру
МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило послу Армении в РФ о неприемлемости предоставления "трибуны" главе киевского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Об этом сообщил 7 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-07T20:59
2026-05-07T20:59
украина.ру
ес
министерство иностранных дел
владимир зеленский
трамп и зеленский
россия
новости
армения
ереван
никол пашинян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/74/1029587451_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a3fee94c9bf0839d3d3352d5bdcea7f1.jpg
Российское внешнеполитическое ведомство выразило официальную позицию относительно недавнего визита Владимира Зеленского в Ереван и его участия в саммите Армения-Европейский союз (ЕС). В заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ, которое было доведено до посла Армении в Российской Федерации, указано на неприемлемость предоставления армянской стороной площадки для выступления Зеленского, с которой прозвучали террористические угрозы в адрес России. Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что российская сторона расценивает такие действия как недружественные.Ранее уведомлялось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины. Пашинян отметил, что направлял гуманитарную помощь киевскому режиму и подчеркнул, что его страна не является союзником России в данном вопросе. Также Пашинян заявил, что не прилетит в Москву на парад к Дню Победы из-за предвыборной кампании в Армении, которая пройдёт 7 июня. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Зеленский, заявила, что Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России. Это напрямую связано с основной новостью о заявлении МИД РФ послу Армении, поскольку предоставление Зеленскому трибуны для антироссийских выступлений является прямым следствием заявленного Пашиняном курса на дистанцирование от России и сближение с западными структурами - Армения отвергла союзничество с Россией. Главные новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
армения
ереван
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/74/1029587451_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_1c511b7b20c197622f757e188b96b94e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, ес, министерство иностранных дел, владимир зеленский, трамп и зеленский, россия, новости, армения, ереван, никол пашинян
Украина.ру, ЕС, министерство иностранных дел, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Россия, Новости, Армения, Ереван, Никол Пашинян

МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз

20:59 07.05.2026
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Министерство иностранных дел Российской Федерации заявило послу Армении в РФ о неприемлемости предоставления "трибуны" главе киевского режима Владимиру Зеленскому для озвучивания террористических угроз в адрес России. Об этом сообщил 7 мая телеграм-канал Украина.ру
Российское внешнеполитическое ведомство выразило официальную позицию относительно недавнего визита Владимира Зеленского в Ереван и его участия в саммите Армения-Европейский союз (ЕС).
В заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ, которое было доведено до посла Армении в Российской Федерации, указано на неприемлемость предоставления армянской стороной площадки для выступления Зеленского, с которой прозвучали террористические угрозы в адрес России.
Телеграм-канал Украина.ру передаёт, что российская сторона расценивает такие действия как недружественные.
Ранее уведомлялось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не является союзником России по вопросу Украины.
Пашинян отметил, что направлял гуманитарную помощь киевскому режиму и подчеркнул, что его страна не является союзником России в данном вопросе.
Также Пашинян заявил, что не прилетит в Москву на парад к Дню Победы из-за предвыборной кампании в Армении, которая пройдёт 7 июня.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя события саммита Армения-ЕС в Ереване, на котором присутствовал Зеленский, заявила, что Ереван нарушил обещания не предпринимать шагов против России.
Это напрямую связано с основной новостью о заявлении МИД РФ послу Армении, поскольку предоставление Зеленскому трибуны для антироссийских выступлений является прямым следствием заявленного Пашиняном курса на дистанцирование от России и сближение с западными структурами - Армения отвергла союзничество с Россией. Главные новости к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руЕСминистерство иностранных делВладимир ЗеленскийТрамп и ЗеленскийРоссияНовостиАрменияЕреванНикол Пашинян
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:04В Полтавской области в День Победы максимально увеличат количество полицейских патрулей на улицах
20:59МИД РФ заявил послу Армении о неприемлемости предоставления трибуны Зеленскому для террористических угроз
20:56Российские подразделения закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в Харьковской области
19:48Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
19:47Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
19:23"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
19:11Россия объявляет перемирие с нуля часов 8 мая
19:027 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56В ответ полетит "Орешник" и не только: украинский генерал рассказал об ответе Москвы на провокацию 9 мая
18:43МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
18:36Экс-министра обороны Китая казнят, но не сразу
18:34БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО
18:30Бить по центру Киева можно без опаски, считает политолог Соколов
18:19"Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производство
18:01Итоги 07.05.26: дроны над Латвией, тревога Залужного, сделка США и Ирана
18:00Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
18:00Эмираты разваливаются, а Иран набирает поддержку, считает политолог Геворгян
17:53Тимур Иванов очень хочет на СВО
17:30Отключение мобильного интернета – не гарантия от атак БПЛА, считает военный эксперт Михайлов
17:19Берлин накануне 9 мая: Лукьянов о милитаризации Германии, уроках прошлого и Украине
Лента новостейМолния