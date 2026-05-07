https://ukraina.ru/20260507/moskva-i-kiev-obmenyalis-preduprezhdeniyami-pvo-vsu-bessilna-pered-bpla-vs-rf-novosti-svo-1078716508.html

Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО

Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО - 07.05.2026 Украина.ру

Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО

Армия России до объявления перемирия нанесла серию ударов по подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 мая написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-05-07T19:48

2026-05-07T19:48

2026-05-07T19:48

спецоперация

сво

новости сво сейчас

новости сво россия

дзен новости сво

россия

москва

брянская область

владимир путин

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076551677_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b9954af3e2abc7df1b6e3f65292c113c.jpg

Владимир Зеленский "не рекомендуя" иностранным послам посещать Москву в День Победы 9 мая. Об этом он заявил после предупреждения Минобороны РФ об ответном ударе при попытках сорвать торжества в Москве с участием зарубежных лидеров. "В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", - сообщило Минобороны РФ.Оно напомнило, что "в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева".Другие новости к этому часу:🟥 Атака ещё двух беспилотников отражена ПВО Минобороны РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил градоначальник;🟥 Взрывы зафиксированы на подконтрольной ВСУ территории Полтавской области;🟥 Взрывы раздаются в Александровке в оккупированной части ДНР;🟥 "Герани" поражают цели в Одесской области;🟥 Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 14 вражеских БПЛА самолетного типа. "Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - сообщил губернатор Александр Богомаз.🟦 Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту "Внуково". "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - заявили в ведомстве вечером 7 мая.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

москва

брянская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, россия, москва, брянская область, владимир путин, владимир зеленский, сергей собянин, вооруженные силы украины, росгвардия, росавиация, будет ли перемирие, атака бпла, бпла сегодня, пво