Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/moskva-i-kiev-obmenyalis-preduprezhdeniyami-pvo-vsu-bessilna-pered-bpla-vs-rf-novosti-svo-1078716508.html
Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО - 07.05.2026 Украина.ру
Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
Армия России до объявления перемирия нанесла серию ударов по подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-05-07T19:48
2026-05-07T19:48
спецоперация
сво
новости сво сейчас
новости сво россия
дзен новости сво
россия
москва
брянская область
владимир путин
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076551677_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_b9954af3e2abc7df1b6e3f65292c113c.jpg
Владимир Зеленский "не рекомендуя" иностранным послам посещать Москву в День Победы 9 мая. Об этом он заявил после предупреждения Минобороны РФ об ответном ударе при попытках сорвать торжества в Москве с участием зарубежных лидеров. "В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", - сообщило Минобороны РФ.Оно напомнило, что "в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева".Другие новости к этому часу:🟥 Атака ещё двух беспилотников отражена ПВО Минобороны РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин."Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил градоначальник;🟥 Взрывы зафиксированы на подконтрольной ВСУ территории Полтавской области;🟥 Взрывы раздаются в Александровке в оккупированной части ДНР;🟥 "Герани" поражают цели в Одесской области;🟥 Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 14 вражеских БПЛА самолетного типа. "Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - сообщил губернатор Александр Богомаз.🟦 Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту "Внуково". "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - заявили в ведомстве вечером 7 мая.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
москва
брянская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/08/1076551677_44:0:756:534_1920x0_80_0_0_179e91f9f05a3780e05ad79a46f669f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, сво, новости сво сейчас, новости сво россия, дзен новости сво, россия, москва, брянская область, владимир путин, владимир зеленский, сергей собянин, вооруженные силы украины, росгвардия, росавиация, будет ли перемирие, атака бпла, бпла сегодня, пво
Спецоперация, СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, дзен новости СВО, Россия, Москва, Брянская область, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины, Росгвардия, Росавиация, будет ли перемирие, атака БПЛА, БПЛА сегодня, ПВО

Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО

19:48 07.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру / Перейти в фотобанкРоссия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч
Россия может начать применять реактивные версии ударных дронов Герань со скоростью до 600 км/ч - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Армия России до объявления перемирия нанесла серию ударов по подконтрольной ВСУ территории. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 7 мая написал Телеграм-канал Украина.ру
Владимир Зеленский "не рекомендуя" иностранным послам посещать Москву в День Победы 9 мая. Об этом он заявил после предупреждения Минобороны РФ об ответном ударе при попытках сорвать торжества в Москве с участием зарубежных лидеров.
"В соответствии с решением президента Российской Федерации, верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации Владимира Путина, в дни празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, с нуля часов 8 мая до 10 мая российская сторона объявляет перемирие", - сообщило Минобороны РФ.
Оно напомнило, что "в случае попыток киевского режима сорвать празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве, Вооруженные Силы Российской Федерации нанесут массированный ракетный удар по центру Киева".
Другие новости к этому часу:
🟥 Атака ещё двух беспилотников отражена ПВО Минобороны РФ. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил градоначальник;
🟥 Взрывы зафиксированы на подконтрольной ВСУ территории Полтавской области;
🟥 Взрывы раздаются в Александровке в оккупированной части ДНР;
🟥 "Герани" поражают цели в Одесской области;
🟥 Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Минобороны РФ, мобильно – огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожены 14 вражеских БПЛА самолетного типа.
"Пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы", - сообщил губернатор Александр Богомаз.
🟦 Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту "Внуково".
"Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - заявили в ведомстве вечером 7 мая.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СпецоперацияСВОновости СВО сейчасновости СВО Россиядзен новости СВОРоссияМоскваБрянская областьВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСергей СобянинВооруженные силы УкраиныРосгвардияРосавиациябудет ли перемириеатака БПЛАБПЛА сегодняПВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:48Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
19:47Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
19:23"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
19:11Россия объявляет перемирие с нуля часов 8 мая
19:027 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56В ответ полетит "Орешник" и не только: украинский генерал рассказал об ответе Москвы на провокацию 9 мая
18:43МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
18:36Экс-министра обороны Китая казнят, но не сразу
18:34БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО
18:30Бить по центру Киева можно без опаски, считает политолог Соколов
18:19"Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производство
18:01Итоги 07.05.26: дроны над Латвией, тревога Залужного, сделка США и Ирана
18:00Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
18:00Эмираты разваливаются, а Иран набирает поддержку, считает политолог Геворгян
17:53Тимур Иванов очень хочет на СВО
17:30Отключение мобильного интернета – не гарантия от атак БПЛА, считает военный эксперт Михайлов
17:19Берлин накануне 9 мая: Лукьянов о милитаризации Германии, уроках прошлого и Украине
17:05Германия снова превыше всего. Новая эпоха канцлера Мерца
17:00Удержания любой ценой больше нет: Носков о смене тактики противника
16:57Дроны ВСУ атакуют российские регионы, перемирия нет. Новости СВО
Лента новостейМолния