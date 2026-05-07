В ответ полетит "Орешник" и не только: украинский генерал рассказал об ответе Москвы на провокацию 9 мая

Украинскому руководству лучше десять раз подумать, прежде чем воплощать свои угрозы ударов по параду в Москве, заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко. Об этом сообщает издание "ПолитНавигатор"
Романенко отметил, что удары по Кремлю, даже возымевшие эффект, это всё же информационный взрыв, а не военный, тогда как такого сказать нельзя об ответе на такие удары.
"Принимаем решения всё-таки бить, и если одна или даже несколько ракет долетят, мы достигнем своей цели? Вряд ли. А они запустят по Киеву. А вы знаете последствия "Орешника" по Днепру, по Львову? И плюс добавить туда 15 баллистических ракет, типа "Искандер-М", "Циркон", "Оникс" и так далее. Последствия этого. И поэтому надо взвесить, что мы будем иметь, если с нашей стороны будет проведён удар, и что мы можем получить, если они нанесут удар. И искать приемлемые варианты, которые в тех условиях нас бы устроили. А они очень сложные", – сказал Романенко.
Накануне об угрозе применения украинских военных БПЛА во время празднования 9 мая в Москве Дня Победы в Великой Отечественной войне заявили Владимир Зеленский и его Советник Михаил Подоляк*. Последний известен распространением ложной информации и нарушением своих обещаний.
Киевскому режиму будет дорого стоить попытка срыва празднования Дня Победы в Москве. Об этом 7 мая сообщила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Подробности в публикации Ракетная угроза Киеву и другие заявления МИД РФ накануне Дня Победы
* включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
