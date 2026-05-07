Российские подразделения закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в Харьковской области

Вооружённые силы Российской Федерации закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в районе населённого пункта Охримовка Харьковской области. Также украинские формирования совершили попытку атаки ударными беспилотными летательными аппаратами на Мелитополь. Об этом сообщил 7 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-07T20:56

Телеграм-канал Divgen информирует о действиях российских подразделений в Харьковской области. Вооружённые силы Российской Федерации закрепляются в лесных массивах, расположенных вдоль реки Волчьей в районе населённого пункта Охримовка. Одновременно с этим губернатор Воронежской области сообщил о тревоге в Бобровском, Лискинском и Бутурлиновском районах в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов, системы оповещения работают. Телеграм-канал Украина.ру также передаёт информацию губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что украинские формирования совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь. Несколько беспилотных летательных аппаратов сбиты на подлёте к городу и непосредственно над городом. Опасность повторных атак сохраняется.Ранее уведомлялось, что украинские формирования атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар. Было зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации. Часть беспилотных летательных аппаратов была подавлена средствами противодействия. В целях обеспечения безопасности сотрудники администрации были переведены на удалённый режим работы. Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 605 беспилотников. Это напрямую связано с основной новостью о закреплении российских подразделений вдоль реки Волчьей и попытке атаки на Мелитополь, поскольку все эти события происходят в рамках единой оперативной обстановки на харьковском и запорожском направлениях, где украинские формирования продолжают попытки атак с использованием БПЛА, а российские силы расширяют зоны контроля - ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Новости СВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

