Российские подразделения закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в Харьковской области - 07.05.2026 Украина.ру
Российские подразделения закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в Харьковской области
Вооружённые силы Российской Федерации закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в районе населённого пункта Охримовка Харьковской области. Также украинские формирования совершили попытку атаки ударными беспилотными летательными аппаратами на Мелитополь. Об этом сообщил 7 мая телеграм-канал Украина.ру
20:56 07.05.2026
 
Вооружённые силы Российской Федерации закрепляются в лесных массивах вдоль реки Волчьей в районе населённого пункта Охримовка Харьковской области. Также украинские формирования совершили попытку атаки ударными беспилотными летательными аппаратами на Мелитополь. Об этом сообщил 7 мая телеграм-канал Украина.ру
Телеграм-канал Divgen информирует о действиях российских подразделений в Харьковской области.
Вооружённые силы Российской Федерации закрепляются в лесных массивах, расположенных вдоль реки Волчьей в районе населённого пункта Охримовка.
Одновременно с этим губернатор Воронежской области сообщил о тревоге в Бобровском, Лискинском и Бутурлиновском районах в связи с угрозой непосредственного удара беспилотных летательных аппаратов, системы оповещения работают.
Телеграм-канал Украина.ру также передаёт информацию губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о том, что украинские формирования совершили попытку атаки ударными БПЛА на Мелитополь.
Несколько беспилотных летательных аппаратов сбиты на подлёте к городу и непосредственно над городом.
Опасность повторных атак сохраняется.
Ранее уведомлялось, что украинские формирования атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции (АЭС) Энергодар.
Было зафиксировано несколько ударов, в том числе по зданию администрации.
Часть беспилотных летательных аппаратов была подавлена средствами противодействия.
В целях обеспечения безопасности сотрудники администрации были переведены на удалённый режим работы.
Также сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за сутки 605 беспилотников.
Это напрямую связано с основной новостью о закреплении российских подразделений вдоль реки Волчьей и попытке атаки на Мелитополь, поскольку все эти события происходят в рамках единой оперативной обстановки на харьковском и запорожском направлениях, где украинские формирования продолжают попытки атак с использованием БПЛА, а российские силы расширяют зоны контроля - ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС. Новости СВО.
