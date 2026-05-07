https://ukraina.ru/20260507/ukrainskiy-posol-v-britanii-rasskazal-pro-zavershenie-voyny-1078709607.html

Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны

Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны - 07.05.2026 Украина.ру

Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны

Пессимистический прогноз выдал в Варшаве украинский посол в Британии - экс-главком украинской армии Валерий Залужный. Об этом 7 мая пишет издание "Политика Страны"

2026-05-07T15:17

2026-05-07T15:17

2026-05-07T15:18

новости

украина

британия

россия

валерий залужный

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина.ру

всу

прогнозы сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056994460_0:0:480:270_1920x0_80_0_0_fc928ad5109bdc20825f841e93e48182.jpg

Завершение войны на Украине "становится все менее очевидным", а сама постсоветская республика всё больше попадает в заложники своей демографии, заявил Залужный на военном форуме в столице Польши.Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии рассуждал о конфликте власти и населения из-за мобилизации и угрозе, из этого вытекающей. "Именно вопросы мобилизации и методов ее проведения все больше становятся центром конфликта населения страны с органами государственной власти Украины. Мы будем говорить о будущем. Пожалуй, о самом тяжелом из нашего будущего в длительной войне, завершение которой для нас становится все менее очевидным. Несмотря на сомнительные варианты сегодня способов завершения войны с одной стороны, очевидно, что для Украины открывается и целый спектр возможностей как не победы, то минимизации потерь и формирования долговременной оборонной стратегии с другой", - процитировало издание выступление Залужного.Украина по его мнению "отдала инициативу на поле боя России" и стала "реагировать не только на вызовы, но и на системную работу противника почти на всех участках фронта, реагировать по такой же методике и, конечно, ценой иногда очень больших потерь". Залужный заявил, что на Украине и на Западе стали поддерживать "избранную Россией промежуточную концепцию нанесения своими действиями из–за собственных потерь критических потерь для Вооруженных Сил Украины" и это "безальтернативно заводило Украину и ее будущее в зависимость от демографии, и как следствие – в неизбежность поражения".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре ВСУ бьют по Латвии, Зеленский врет о перемирии, БПЛА атакуют 22 региона. Хроника событий на 13.00 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

британия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, британия, россия, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина.ру, всу, прогнозы сво, когда закончится сво: прогнозы, мобилизация на украине, демография