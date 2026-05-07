Украинский посол в Британии рассказал про завершение войны

15:17 07.05.2026 (обновлено: 15:18 07.05.2026)
 
Пессимистический прогноз выдал в Варшаве украинский посол в Британии - экс-главком украинской армии Валерий Залужный. Об этом 7 мая пишет издание "Политика Страны"
Завершение войны на Украине "становится все менее очевидным", а сама постсоветская республика всё больше попадает в заложники своей демографии, заявил Залужный на военном форуме в столице Польши.
Экс-главком ВСУ, а ныне посол в Британии рассуждал о конфликте власти и населения из-за мобилизации и угрозе, из этого вытекающей.
"Именно вопросы мобилизации и методов ее проведения все больше становятся центром конфликта населения страны с органами государственной власти Украины. Мы будем говорить о будущем. Пожалуй, о самом тяжелом из нашего будущего в длительной войне, завершение которой для нас становится все менее очевидным. Несмотря на сомнительные варианты сегодня способов завершения войны с одной стороны, очевидно, что для Украины открывается и целый спектр возможностей как не победы, то минимизации потерь и формирования долговременной оборонной стратегии с другой", - процитировало издание выступление Залужного.
Украина по его мнению "отдала инициативу на поле боя России" и стала "реагировать не только на вызовы, но и на системную работу противника почти на всех участках фронта, реагировать по такой же методике и, конечно, ценой иногда очень больших потерь".
Залужный заявил, что на Украине и на Западе стали поддерживать "избранную Россией промежуточную концепцию нанесения своими действиями из–за собственных потерь критических потерь для Вооруженных Сил Украины" и это "безальтернативно заводило Украину и ее будущее в зависимость от демографии, и как следствие – в неизбежность поражения".
