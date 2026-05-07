Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
ЦРУ пришло к выводу, что Ирану после ракетно-бомбовых ударов США удалось сохранить около 70% своего довоенного арсенала баллистических ракет. Об этом со ссылкой на собственные источники 7 мая сообщила газета The Washington Post (WP)
Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет

ЦРУ пришло к выводу, что Ирану после ракетно-бомбовых ударов США удалось сохранить около 70% своего довоенного арсенала баллистических ракет. Об этом со ссылкой на собственные источники 7 мая сообщила газета The Washington Post (WP)
ЦРУ полагает, что Иран сможет выдержать блокаду США три-четыре месяца2Иран пока не ответил на предложение США. Эту информацию изданию подтвердили три собеседника, которым известно содержание соответствующего доклада разведывательной службы для американской администрации.
По словам одного из ознакомленных с выводами разведки американских чиновников, "Иран сохранил около 75% довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70% арсенала ракет", говорится в статье.
Кроме того, аналитики ЦРУ полагают, что Иран смог получить доступ к погребенным под породой в результате бомбардировок подземным арсеналам, восстановить некоторые из поврежденных ракет, а также произвести новые.
Как утверждает The Washington Post, до начала военных действий арсенал Ирана мог насчитывать около 2,5 тыс. баллистических ракет, а также несколько тысяч беспилотников-камикадзе.
