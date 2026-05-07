Экс-министра обороны Китая казнят, но не сразу
Совместные российско-китайские учения "Мирная миссия-2013"
Военный суд КНР вынес вердикт о смертной казни для бывшего главы минобороны страны Ли Шанфу, который был обвинен в коррупции. Об этом 7 мая информировало Центральное телевидение Китая
"Ли Шанфу был признан виновным в получении взяток и даче взяток и приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора", - рассказало китайское телевидение. При этом вышеупомянутая отсрочка подразумевает, что через два года смертная казнь Ли Шанфу будет преобразована в пожизненный тюремный срок. Досрочный выход на свободу или пересмотр приговора не предусмотрены.
Также у Ли Шанфу целиком изымут его личное имущество, и бывший министр до конца жизни будет лишен политических прав.
Напомним, что Ли Шанфу возглавлял китайское оборонное ведомство с марта по октябрь 2023 года.
