Экс-министра обороны Китая казнят, но не сразу

Военный суд КНР вынес вердикт о смертной казни для бывшего главы минобороны страны Ли Шанфу, который был обвинен в коррупции. Об этом 7 мая информировало Центральное телевидение Китая
18:36 07.05.2026
 
© РИА Новости . Владислав Белогруд / Совместные российско-китайские учения "Мирная миссия-2013"
"Ли Шанфу был признан виновным в получении взяток и даче взяток и приговорен к смертной казни с двухлетней отсрочкой исполнения приговора", - рассказало китайское телевидение. При этом вышеупомянутая отсрочка подразумевает, что через два года смертная казнь Ли Шанфу будет преобразована в пожизненный тюремный срок. Досрочный выход на свободу или пересмотр приговора не предусмотрены.
Также у Ли Шанфу целиком изымут его личное имущество, и бывший министр до конца жизни будет лишен политических прав.
Напомним, что Ли Шанфу возглавлял китайское оборонное ведомство с марта по октябрь 2023 года.
О главных событиях дня: Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
