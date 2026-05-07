https://ukraina.ru/20260507/gerbery-svobodno-letayut-nad-kievom---v-minoborony-ukrainy-rasskazali-pochemu-1078716465.html
"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему - 07.05.2026 Украина.ру
"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
Российские БПЛА "Гербера" свободно летают над Киевом Об этом в эфире "Радио НВ" заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов
2026-05-07T19:23
2026-05-07T19:23
2026-05-07T19:23
новости
киев
украина
россия
ес
вооруженные силы украины
пво
бпла сегодня
всу
минобороны украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072151791_0:231:600:569_1920x0_80_0_0_be85113db5c7ebfbd86271b779840921.jpg
Едва не погибший от удара "Герани" советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире украинского радио пожаловался на дефицит перехватчиков, сообщает издание "ПолитНавигатора"."Часто бывает, что не бывает наших перехватчиков. Я понимаю, почему наши жители задают этот вопрос – это также для меня тяжело понять, когда мы видим какую-то "Герберу", которая летает над Киевом и снимает. Каждый раз у меня друзья и знакомые спрашивают: "Сергей, ну почему так? Это наша столица, неужели нет у нас даже в столице какого-то перехватчика, чтобы эти разведчики как-то нейтрализовать?". Я отвечаю, что это вопрос не столько ко мне, а к Воздушным силам, у меня нет полномочий отвечать за них, почему так происходит, в чем причины. Но тут не нужно быть очень умным – если что-то не могут сбить, значит, нечем", — заявил Бескрестнов.Издание "ПолитНавигатор" ранее сообщало, как в ноябре 2025 года молдавская полиция сообщала о залетевшем российском дроне "Гербера", который якобы "упал" на дом сторожа в саду в населенном пункте Кухурештий-де-Жос Флорештского района. МИД Молдавии возбудился и вызвал посла России, которому устроили провокацию с инсценировкой на тему "российских БПЛА". В четверг 7 мая СМИ Евросоюза распространили дезинформацию о "российских беспилотниках" в Латвии. Сделано это было со ссылкой на власти прибалтийской республики, которые в конечном итоге признали отсутствие оснований считать залетевшие украинские БПЛА российскими, подчеркнув при этом, что ответственность в этой лживой истории следует возлагать на Россию. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 маяВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
киев
украина
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/19/1072151791_0:175:600:625_1920x0_80_0_0_eff471066a2bbb8d99c40ef968f4752a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, киев, украина, россия, ес, вооруженные силы украины, пво, бпла сегодня, всу, минобороны украины
Новости, Киев, Украина, Россия, ЕС, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА сегодня, ВСУ, Минобороны Украины
"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
Российские БПЛА "Гербера" свободно летают над Киевом Об этом в эфире "Радио НВ" заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов
Едва не погибший от удара "Герани" советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире украинского радио пожаловался на дефицит перехватчиков, сообщает издание "ПолитНавигатора".
"Часто бывает, что не бывает наших перехватчиков. Я понимаю, почему наши жители задают этот вопрос – это также для меня тяжело понять, когда мы видим какую-то "Герберу", которая летает над Киевом и снимает. Каждый раз у меня друзья и знакомые спрашивают: "Сергей, ну почему так? Это наша столица, неужели нет у нас даже в столице какого-то перехватчика, чтобы эти разведчики как-то нейтрализовать?". Я отвечаю, что это вопрос не столько ко мне, а к Воздушным силам, у меня нет полномочий отвечать за них, почему так происходит, в чем причины. Но тут не нужно быть очень умным – если что-то не могут сбить, значит, нечем", — заявил Бескрестнов.
Издание "ПолитНавигатор" ранее сообщало, как в ноябре 2025 года молдавская полиция сообщала о залетевшем российском дроне "Гербера", который якобы "упал" на дом сторожа в саду в населенном пункте Кухурештий-де-Жос Флорештского района. МИД Молдавии возбудился и вызвал посла России, которому устроили провокацию с инсценировкой на тему "российских БПЛА".
В четверг 7 мая СМИ Евросоюза распространили дезинформацию о "российских беспилотниках" в Латвии. Сделано это было со ссылкой на власти прибалтийской республики, которые в конечном итоге признали отсутствие оснований считать залетевшие украинские БПЛА российскими, подчеркнув при этом, что ответственность в этой лживой истории следует возлагать на Россию.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.