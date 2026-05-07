"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему

19:23 07.05.2026
 
Едва не погибший от удара "Герани" советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов в эфире украинского радио пожаловался на дефицит перехватчиков, сообщает издание "ПолитНавигатора".
"Часто бывает, что не бывает наших перехватчиков. Я понимаю, почему наши жители задают этот вопрос – это также для меня тяжело понять, когда мы видим какую-то "Герберу", которая летает над Киевом и снимает. Каждый раз у меня друзья и знакомые спрашивают: "Сергей, ну почему так? Это наша столица, неужели нет у нас даже в столице какого-то перехватчика, чтобы эти разведчики как-то нейтрализовать?". Я отвечаю, что это вопрос не столько ко мне, а к Воздушным силам, у меня нет полномочий отвечать за них, почему так происходит, в чем причины. Но тут не нужно быть очень умным – если что-то не могут сбить, значит, нечем", — заявил Бескрестнов.
Издание "ПолитНавигатор" ранее сообщало, как в ноябре 2025 года молдавская полиция сообщала о залетевшем российском дроне "Гербера", который якобы "упал" на дом сторожа в саду в населенном пункте Кухурештий-де-Жос Флорештского района. МИД Молдавии возбудился и вызвал посла России, которому устроили провокацию с инсценировкой на тему "российских БПЛА".
В четверг 7 мая СМИ Евросоюза распространили дезинформацию о "российских беспилотниках" в Латвии. Сделано это было со ссылкой на власти прибалтийской республики, которые в конечном итоге признали отсутствие оснований считать залетевшие украинские БПЛА российскими, подчеркнув при этом, что ответственность в этой лживой истории следует возлагать на Россию.
