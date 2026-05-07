МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба МОК
МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям и Олимпийской хартии.
Однако в отношении россиян это решение не распространяется. В МОК отметили, что, несмотря на "конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения", санкции в отношении Олимпийского комитета России продолжают действовать до тех пор, пока комиссия по правовым вопросам МОК продолжает рассмотрение вопроса.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования.
В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.
Мнение президента России о ситуации: Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК
