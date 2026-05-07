https://ukraina.ru/20260507/mok-ne-otmenil-sanktsii-v-otnoshenii-rossiyskikh-sportsmenov-1078715840.html

МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов

МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов - 07.05.2026 Украина.ру

МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба МОК

2026-05-07T18:43

2026-05-07T18:43

2026-05-07T18:43

новости

белоруссия

россия

мок

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7a715e016cc657d15f53c4223af94f4.jpg

МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям и Олимпийской хартии. Однако в отношении россиян это решение не распространяется. В МОК отметили, что, несмотря на "конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения", санкции в отношении Олимпийского комитета России продолжают действовать до тех пор, пока комиссия по правовым вопросам МОК продолжает рассмотрение вопроса.В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования. В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.Мнение президента России о ситуации: Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК

белоруссия

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, белоруссия, россия, мок