МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов - 07.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260507/mok-ne-otmenil-sanktsii-v-otnoshenii-rossiyskikh-sportsmenov-1078715840.html
МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов - 07.05.2026 Украина.ру
МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба МОК
2026-05-07T18:43
2026-05-07T18:43
новости
белоруссия
россия
мок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7a715e016cc657d15f53c4223af94f4.jpg
МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям и Олимпийской хартии. Однако в отношении россиян это решение не распространяется. В МОК отметили, что, несмотря на "конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения", санкции в отношении Олимпийского комитета России продолжают действовать до тех пор, пока комиссия по правовым вопросам МОК продолжает рассмотрение вопроса.В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования. В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.Мнение президента России о ситуации: Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/08/1051869629_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3022d314533ce95e05e0d367b03551b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, россия, мок
Новости, Белоруссия, Россия, МОК

МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов

18:43 07.05.2026
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЦеремония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине
Церемония закрытия XXIV Олимпийских игр в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. Об этом 7 мая сообщает пресс-служба МОК
МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет Белоруссии соответствует необходимым критериям и Олимпийской хартии.
Однако в отношении россиян это решение не распространяется. В МОК отметили, что, несмотря на "конструктивный обмен мнениями по поводу отстранения", санкции в отношении Олимпийского комитета России продолжают действовать до тех пор, пока комиссия по правовым вопросам МОК продолжает рассмотрение вопроса.
В феврале 2022 года МОК рекомендовал отстранить белорусских и российских спортсменов от международных турниров. В марте 2023 года организация призвала допускать атлетов из этих стран в нейтральном статусе, однако это решение распространялось исключительно на индивидуальные соревнования.
В декабре 2025 года МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.
Мнение президента России о ситуации: Путин назвал "позорным" поведение прежнего руководства МОК
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиБелоруссияРоссияМОК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:48Москва и Киев обменялись предупреждениями, ПВО ВСУ бессильна перед БПЛА ВС РФ. Новости СВО
19:47Иран сохранил 70 процентов баллистических ракет
19:23"Герберы" свободно летают над Киевом - в Минобороны Украины рассказали, почему
19:11Россия объявляет перемирие с нуля часов 8 мая
19:027 мая 2026 года, вечерний эфир
18:56В ответ полетит "Орешник" и не только: украинский генерал рассказал об ответе Москвы на провокацию 9 мая
18:43МОК не отменил санкции в отношении российских спортсменов
18:36Экс-министра обороны Китая казнят, но не сразу
18:34БПЛА ВСУ стремятся к Москве, БПЛА ВС РФ поражают цели в Харькове и Одессе. Новости СВО
18:30Бить по центру Киева можно без опаски, считает политолог Соколов
18:19"Метинвест" Ахметова с начала года резко сократил производство
18:01Итоги 07.05.26: дроны над Латвией, тревога Залужного, сделка США и Ирана
18:00Латвия обвиняет Россию в атаках БПЛА, Путин ждет мировых лидеров, Залужный критикует ВСУ. Итоги 7 мая
18:00Эмираты разваливаются, а Иран набирает поддержку, считает политолог Геворгян
17:53Тимур Иванов очень хочет на СВО
17:30Отключение мобильного интернета – не гарантия от атак БПЛА, считает военный эксперт Михайлов
17:19Берлин накануне 9 мая: Лукьянов о милитаризации Германии, уроках прошлого и Украине
17:05Германия снова превыше всего. Новая эпоха канцлера Мерца
17:00Удержания любой ценой больше нет: Носков о смене тактики противника
16:57Дроны ВСУ атакуют российские регионы, перемирия нет. Новости СВО
Лента новостейМолния