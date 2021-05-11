Дефицит средств Пенсионного фонда Украины достиг 7,6 млрд гривен (около 19 млрд рублей), после того как расходы за январь-апрель текущего года превзошли доходы. Об этом 11 мая сообщается на сайте Фонда

Согласно данным графиков, в общих доходах Фонда средства госбюджета составили 56,1 млрд гривен (около 140 млрд рублей).

При этом собственные средства составили 103,5 млрд гривен (около 260 млрд рублей), в том числе полученные из госбюджета за некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы средств от применения льготного размера единого взноса — 9,6 млрд гривен (около 24 млрд рублей).

Пенсии по-новому. Что готовят украинцам © CC0, Pixabay

В 2020 году Кабинет министров сократил численность работников Пенсионного фонда Украины на 5%, что должно дать экономию в 59,7 млн гривен (около 150 млн рублей).