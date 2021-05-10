Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал, что в ближайшие пять лет Украина будет реализовывать новую космическую программу. Об этом 10 мая пишет «Sputnik Ближнее зарубежье»

По словам Тафтая, у новой программы «очень амбициозные цели», а именно: создание украинского космодрома, вступление в Европейское космическое агентство и вывод на орбиту группировки семи украинских спутников.

Не коррупция: посол ЕС назвал главный фактор, отпугивающий инвесторов от Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также Тафтай отметил, что 2018 года на Украине нет космической программы, финансирования и мероприятия в космической сфере не выполняются. Спутник «Січ-2-1» в космическом агентстве страны планируют вывести на орбиту к 30-й годовщине Независимости Украины.