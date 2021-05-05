Накануне парада в честь Дня Победы в ДНР вакцинировали весь личный состав Народной милиции, сообщила 5 мая пресс-служба ведомства

«Проведение вакцинации всего личного состава Народной милиции позволило ослабить режимно-ограничительные мероприятия и безопасно провести Парад Победы 9 мая», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Кроме вакцинации в НМ ДНР дезифницировали помещения и технику, обеспечили масочный режим. Большинство украинцев назвало отказ от российской вакцины неправильным © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Вакцинация позволила начать совместные тренировки к параду в честь Дня Победы.

В то же время на Украине дела с вакцинацией обстоят не очень хорошо. В среду, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал вакцинировать большинство граждан страны до Дня независимости.