«Проведение вакцинации всего личного состава Народной милиции позволило ослабить режимно-ограничительные мероприятия и безопасно провести Парад Победы 9 мая», — заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Кроме вакцинации в НМ ДНР дезифницировали помещения и технику, обеспечили масочный режим.
Вакцинация позволила начать совместные тренировки к параду в честь Дня Победы.
В то же время на Украине дела с вакцинацией обстоят не очень хорошо. В среду, 5 мая, президент Украины Владимир Зеленский призвал вакцинировать большинство граждан страны до Дня независимости.